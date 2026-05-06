王嘉爾橫掃拉美5國10城 墨西哥唱到哭

王嘉爾勉勵歌迷「人生是屬於你自己的，不需要一直依賴別人的認同」。(TEAM WANG Records提供)

王嘉爾第二次個人世界巡演「MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2026–2027」近期火力全開，短短一個多月內橫掃北美與拉丁美洲5國、10座城市，再度締造多項紀錄。

巡演自3月底啟動，王嘉爾先在北美展開6場演出，其中紐約布魯克林站再創佳績。隨後他轉戰拉丁美洲，第二度在墨西哥城舉辦個唱，吸引近2萬名歌迷到場朝聖，全場大合唱與尖叫聲不斷，熱烈氣氛甚至讓王嘉爾感動到當場落淚。他也為了呈現最佳狀態，在演出前後狂跑健身房4次，全力備戰舞台。

完成墨西哥站後，王嘉爾陸續前往巴西聖保羅、里約熱內盧以及智利聖地牙哥演出，多場演出現場幾乎清一色都是外國面孔，英語、西語與葡語歌迷齊聲大合唱，展現高度國際化氛圍，也證明王嘉爾在拉美地區已累積相當驚人的人氣與影響力。

向來以寵粉著稱的王嘉爾，演出期間也展現超強臨場反應，不只頻頻與台下互動，還能依照不同國家觀眾即時切換語言回應。無論英文、西語或葡語歌迷呼喊，他幾乎都能自然接招，讓現場驚呼聲不斷，也拉近與不同文化背景粉絲的距離。

演唱會結束後，王嘉爾也透過社群分享心情。他坦言被各地歌迷的熱情深深感動，尤其墨西哥城站更讓他直呼「氣氛瘋狂到不可思議」，甚至形容「墨西哥城已經流進我的血液」。他也向粉絲喊話，希望大家記得：「人生是屬於你自己的，不需要一直依賴別人的認同。」