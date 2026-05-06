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吳彥祖黑化回歸「寒戰1994」入魂冷血反派掀熱議

記者陳穎／即時報導
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吳彥祖在「寒戰1994」黑化。(圖／華映娛樂提供)
吳彥祖在「寒戰1994」黑化。(圖／華映娛樂提供)

最強華語警匪經典「寒戰」睽違十年再度回歸，吳彥祖此次顛覆形象，在「寒戰1994」中由正氣凜然的高階警官轉為心機深沉的權謀者，冷靜外表下暗藏殘酷算計，精準詮釋野心家的多面性，讓影迷看得直呼過癮。

久違回歸香港電影的吳彥祖，一出手便挑戰重量級反派角色。他飾演表面正直、實則為達目的不擇手段的關鍵人物，以內斂演技層層鋪陳角色心境，低調卻致命的氣場令人不寒而慄。

回顧他在「新警察故事」中飾演以殺警為樂的富二代反派，當年成功轉型並奪下金馬獎最佳男配角，片中經典台詞「阿祖，收手吧！」更成為流行語。此次再度詮釋冷血惡人，狠勁升級，也讓影迷紛紛留言重提這句經典，掀起新一波討論熱潮。

片中吳彥祖與劉俊謙有多場正面交鋒，其中一場在警局揭露真面目的關鍵戲碼最令兩人難忘。

劉俊謙表示：「原本以為是好人的角色，突然出現反轉，這個轉折讓我印象非常深刻。」吳彥祖也認同，直言這場戲是兩人關係轉變的重要節點。他透露，得知將合作後，特地觀看劉俊謙在「幻愛」與「九龍城寨之圍城」中的演出，大讚對方不只是表演，而是完全融入角色，「不是在看他演戲，而是看到角色本身，年紀輕輕就能做到，非常難得。」

劉俊謙則分享，觀察到吳彥祖在表演時相當放鬆，「過度緊繃反而無法自然呈現，他的從容讓角色更有說服力。」

「寒戰1994」在香港上映後票房與口碑雙收，劇組與演員也在社群平台掀起「1994回憶潮」，紛紛曬出當年照片引發討論。吳彥祖分享尚未出道時的青澀模樣，已展現帥氣輪廓；劉俊謙則是大眼靈動的小男孩，流露濃厚表演慾；郭富城昔日花美男風采依舊，盛世美顏驚艷粉絲。

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