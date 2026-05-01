連垮2部戲被嘲「沒那麼火了」…丁禹兮「5字回應」獲讚坦蕩真誠

丁禹兮被點名「今年沒那麼火爆了」。(取材自微博)

近日，多家媒體引用行業分析稱「年輕演員受流量周期限制」，並點名丁禹兮 「2024年因『永夜星河』暴紅，今年熱度明顯回落」，「丁禹兮今年沒那麼火爆了」相關話題迅速發酵，登上熱搜。對此，丁禹兮沒有迴避爭議，而是以「我繼續努力」五字回應，未辯解、未賣慘的態度，被媒體評價「坦蕩真誠」。

丁禹兮曾演過「傳聞中的陳芊芊」、「韞色過濃」、「長樂曲」、「永夜星河」等劇，其中，「永夜星河」中的黑蓮花人設讓他一舉暴紅。但去年，丁禹兮接連主演古裝劇「山河枕」、奇幻劇「淮水竹亭」，但兩劇收視、口碑慘淡，被不少網友譏嘲「連垮2部劇」、「人氣暴跌」。

甚至被平台方代表騰飛在分析演員市場認可度時指出，「去年還炙手可熱的丁禹兮，今年就沒那麼火爆了」，針對此說法，大批粉絲及業界人士以實際商業代言數據反駁，並稱「不火」實為作品空窗期的正常波動。

丁禹兮本人則是未辯解、未反駁，只以「我繼續努力」正面回應，坦率謙遜態度獲得全網讚爆。

據了解，丁禹兮目前手握三部高期待值劇集，包括民國懸疑劇「南部檔案」、古裝權謀劇「花開錦繡」以及宮廷劇「司宮令」。其中，「司宮令」是和當紅女星宋祖兒合作。

「司宮令」改編自米蘭lady同名小說，以宋代宮廷為背景，融合美食探案與權謀元素。故事描寫浦江少女「吳蒖蒖」（宋祖兒飾）為了尋找母親，立志進入皇宮尚食局，她接受隱士師父「林泓」（高鶴元飾）的廚藝訓練後，成功進入皇宮尚食局，從小廚娘一步步晉升為「司宮令」，過程中南宋二皇子「趙皚」（丁禹兮飾）始終默默守護。

該劇自2026年3月開機以來，持續引發熱議，登頂待播劇熱度榜TOP1，不少網友大讚兩人CP感強烈，「演技顏值雙在線」。