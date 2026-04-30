「生圖戰神」…肖戰「大影節」獲獎 首位90後影視帝滿貫

肖戰獲得第33屆北京大學生電影節最受大學生歡迎年度男演員。（取材自微博）

中國男星肖戰 4月29日憑藉電影「得閒謹制」中「莫得閒」角色，拿下第33屆北京大學生電影節（以下節稱「大影節」）「最受大學生歡迎年度男演員」榮譽，成為該獎項創立33年來首位90後影帝。至此，肖戰已成為90後中唯一的大滿貫演員，同時獲得影帝和視帝稱號。而肖戰在大影節合影環節，後退半步讓導演孔笙站C位的舉動，則被網友讚爆。

據中華網報導，肖戰主演的電影「得閒謹制」，是由孔笙執導、蘭曉龍編劇的戰爭片，不僅是本屆電影節「光影青春」優秀國產片的入圍者，也是肖戰電影生涯中一次重要的亮相。為了這次紅毯，他特地從正在青島緊張拍攝的電視劇「十日終焉」劇組請假飛來，活動結束後又連夜返回，他在抵達北京的機場時，鬆開的鞋帶還成了粉絲們津津樂道的插曲。

媒體和網友驚嘆的是他未經任何修飾的「生圖」狀態，在無數高清鏡頭和閃光燈的直面衝擊下，肖戰的皮膚顯得緊緻光滑，五官立體分明。多家媒體稱，他的生圖與工作室事後發布的精修圖幾乎看不出差別。影片裡，他身姿挺拔，走路帶風，「生圖戰神」迅速成為網路熱詞。

肖戰在紅毯上的舉止同樣打動人心，當他和導演孔笙、編劇蘭曉龍一同站定時，身為主演的肖戰站在中心位置無可厚非，但他幾乎沒有絲毫猶豫，將站在他身旁的孔笙導演讓到中間，短短幾秒鐘，連同當晚的完美狀態引爆社交媒體。

從「王牌部隊」裡剛毅熱血的軍人顧一野，到「夢中的那片海」裡鮮活接地氣的肖春生，再到「藏海傳」中隱忍深沉、層次飽滿的藏海情誼；而這次「得閒謹制」裡的莫得閒，把平凡市井人物的煙火氣與內心掙扎刻畫得入木三分，網路評論肖戰跳出流量框架，成為實力過硬、可塑性極強的好演員。

「得閒謹制」海報。（取材自微博）