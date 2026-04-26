18歲時差點以女團出道 楊謹華認了：接受唱跳培訓2年

楊謹華分享過去出道時的心路歷程。(圖／三立提供)

台灣女星楊謹華受邀到實境訪談節目「坐吧！聊聊」，接受小禎、黃嘉千 與黃鐙輝訪問。以模特兒身分出道的楊謹華，在節目中還原當年氣場，直接示範如何走秀，讓現場驚呼連連。她更親自示範拍照技巧，卻自嘲其實不愛拍照，「我心中的美女是王

祖賢那種」，坦言自己對於外型標準一直不滿意。

楊謹華透露，會踏入模特兒這條路，竟是因為媽媽先去應徵拍廣告，拍了兩年後意外啟發她的興趣，「我那時才15歲，拍攝很緊張也很尷尬，動作都很生硬」。

她剛入行時很怕面對鏡頭，「當時很害怕拍照，也很害怕自我介紹。」之後因為長時間拍攝雜誌，才慢慢練出鏡頭感。鮮為人知的是，楊謹華18歲時曾差點以女團形式出道，接受兩年培訓卻最終無緣出道，讓她直言「很多東西都要自己去挖掘」。

19歲時，楊謹華因試鏡獲得演出劉德華 「冰雨」MV的機會，她回憶當年單槍匹馬前往拍攝現場緊張萬分，「劉德華和導演馬楚成還親自教我怎麼演戲」，更曝當時天王細心到連保養都不馬虎，「他還問我要不要擦乳液」。她現在偶爾在KTV看到這支MV，還是會忍不住看一下「原來我以前長這樣」。

楊謹華示範如何走台步。(圖／三立提供)

楊謹華更自爆說其實自己第一支MV是拍陳雷大哥的兩首歌曲。除了MV經驗，楊謹華也透露自己曾當過臨演，當時才真正理解拍戲流程。她坦言學生時期對未來其實很迷惘，只知道不想坐辦公室，雖然念國貿科，卻曾在證券公司當開戶小姐，也在咖啡廳打工，但最長僅待了4、5個月，「對我來說有點無聊，沒有挑戰性。」

提到演戲歷程，黃嘉千回憶當年合作「女王的誕生」時，發現楊謹華對自己要求極高，一場喝醉發瘋的戲讓她壓力爆表。楊謹華也坦言：「我演戲比較靠本能，所以很羨慕像謝盈萱這種科班出身的演員。」也因此萌生進修念頭，希望持續突破自我。

從青澀模特兒到金鐘視后，楊謹華在「坐吧！聊聊」中毫不保留分享一路走來的掙扎與成長，也讓觀眾看見她最真實、不設防的一面。