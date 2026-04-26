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94歲香港長青樹胡楓 6月紅館開演唱會 拚金氏世界紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
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胡楓將以94歲高齡開演唱會。（中新社資料照片）
胡楓將以94歲高齡開演唱會。（中新社資料照片）

香港藝人胡楓今年1月迎來94歲生日，生日宴會上演「頂流聚會」，他以硬朗狀態打破大眾對高齡的想像。不僅如此，胡楓將於6月舉辦個人第六場紅館演唱會，94歲高齡登台開唱，不僅刷新個人紀錄，也將申請「全球年紀最大華語演唱會藝人」金氏世界紀錄。

胡楓日前在香港舉辦記者會，宣布將於6月7日在紅館開演唱會。此前他已在86歲、89歲、90歲三度刷新紅館最高齡開唱紀錄，本次94歲登台將再創傳奇。

胡楓受訪時表示，本次演唱會定在下午3點30分開場，是因為「以前試過夜間開唱，事後有人告訴我，有年長歌迷散場等車等到凌晨1點，我心裡特別過意不去。所以之後辦演出都選白天場次，方便長輩看完早點回家吃飯休息，不用熬夜等車」。

而素有「舞王修」封號的他，被問到這次會不會勁歌熱舞，他幽默回應，「畢竟已經90多歲，不能大幅度活動，整場演出會兼顧觀賞性與娛樂性」。而提到是否再邀請家人登台，胡楓表示，「就算家人上台，也只會讓曾孫們亮相，具體要看製作團隊安排，等確定方案再跟晚輩溝通」。

而胡楓也公開自己的養生秘訣，透露每日睡足9小時，晨起堅持拉筋、踢腿、扭腰運動，並分享長壽秘訣就是「走路70年」。

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