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擠走秦嵐、陳妍希？ 趙露思傳接演亦舒新劇

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思傳將主演亦舒同名小說改編的「要多美麗就多美麗」。(取材自微博)
趙露思傳將主演亦舒同名小說改編的「要多美麗就多美麗」。(取材自微博)

因為養病沉寂許久的大陸女星趙露思，日前出席時尚活動時，被發現「肉臉長回來了」，重回顏值登峰，她並親吐將在今夏進組開拍女性題材新劇，讓不少粉絲為之沸騰。根據最新消息，趙露思將演出亦舒同名小說改編的「要多美麗就多美麗」，另傳，該劇原定雙女主為秦嵐和陳妍希

「要多美麗就多美麗」定位都市女性情感題材，故事圍繞整形醫生「黎一品」與獸醫妹妹「黎二晶」展開，兩人因價值關差異，長年相愛相殺。「黎一品」新認識的對象還正好是妹妹喜歡的人，三人情感糾葛考驗姐妹關係，直到「黎一品」因突發疾病威脅生命時，讓她重新思考職業價值，姐妹倆也在人生波折中逐漸成長和解。

外界推測趙露思同意演出該劇原因，劇傳主要是因為與製作人楊曉培交情深厚，另一原因則是該劇原著為「擅長以女性視角說故事」的亦舒，劉亦菲主演的爆款劇「玫瑰的故事」就是出自亦舒之手。

據悉，趙露思與「要多美麗就多美麗」製片人楊曉培交情匪淺，兩人曾合作過古裝劇「且試天下」和「神隱」，兩人三搭，默契不在話下。此外，該劇「以女性力量詮釋美麗真正意義」的主題，與趙露思近年來從健康危機中恢復、積極參與公益助農、展現真實自然美的公眾形象相呼應，增強了角色代入感。

「要多美麗就多美麗」預計今年夏季開機，但趙露思飾演哪個角色尚未明確。傳該劇原本鎖定秦嵐、陳妍希擔綱雙女主，「雙美組合」一度引發「雙生花CP」話題，粉絲期待值拉滿，大讚「兩位美女太養眼」。

世報陪您半世紀

劉亦菲 趙露思 陳妍希

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