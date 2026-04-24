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孫儷、鄧超神基因… 14歲帥兒180公分 粉絲敲碗「出道」

記者陳穎／綜合報導
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孫儷2024年曾帶兒子等等一起出席活動。(取材自微博)
孫儷2024年曾帶兒子等等一起出席活動。(取材自微博)

43歲大陸女星孫儷憑電視劇「甄嬛傳」走紅，多年來家庭生活同樣備受關注。她和鄧超的14歲兒子「等等」，臉蛋不僅神複製她的精緻五官，身形也變得高挑，帥氣外型讓不少網友敲碗出道。

「等等」條件相當出眾，年僅14歲身高已接近180公分，且熱愛籃球、表現亮眼，曾在中國U14男子籃球賽中拿下亞軍。此外，他在校內戲劇課擔任「羅密歐」一角，展現不俗的記憶力與舞台表現，連孫儷也大方稱讚，認為兒子在各方面都具備發展潛力。

孫儷與男星鄧超於2010年結婚，育有一子一女，生活向來低調卻話題不斷。過去曾一家四口到歐洲觀看網球比賽因而曾傳出夫妻為了孩子教育規劃，舉家移居英國並置產豪宅，引發外界關注與揣測。

孫儷在去年結婚15周年時發文，分享鄧超對未來生活的想法，提到「很喜歡上海，很喜歡我們在上海的家，希望能在這裡一起慢慢變老」。她也在文中描繪未來與孩子們的生活藍圖，包括一起吃飯、旅行等，字裡行間流露對家庭的重視，也間接回應外界傳聞，顯示一家人仍以在上海長期生活為主。

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孫儷 鄧超

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