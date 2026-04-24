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怎麼看都不像保潔員？ 朱珠太貴氣 「把工裝穿出高定感」上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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朱珠將不起眼的藍色工裝穿出「高定感」。(取材自微博)
朱珠將不起眼的藍色工裝穿出「高定感」。(取材自微博)

由鍾漢良、朱珠主演的電視劇「蜜語紀」正在熱播，劇中，朱珠飾演的許蜜語因婚變到飯店當起底層清潔員，但當她穿著不起眼藍色工裝時，卻意外穿出「高定感」，讓「工裝秒變秀場款」，還有網友說，朱珠那貴氣怎麼看也不像是保潔員。相關話題引發熱議。

「蜜語紀」改編自紅九的同名小說，講述原本過著貴婦生活的家庭主婦許蜜語，在遭遇丈夫背叛並淨身出戶後，為生活所逼進入酒店當起底層保潔員，並在此過程中與頂尖經理人紀封（鍾漢良飾）不打不相識。兩人在充滿爾虞我詐的酒店管理中攜手整頓貪腐，許蜜語也憑藉自身的努力完成華麗蛻變。

該劇起頭時，朱珠一身華服、貴氣逼人，但遭遇婚變後，她當起酒店保潔員，沒想到的是，當她穿起熬不起眼的藍色工裝時，挺拔肩頸線條、優雅儀態和從容舉動，卻還是讓人眼睛一亮。不少網友直呼，「朱珠這個氣質怎麼看都不像清潔員」、「天啊，這是把工裝穿出高定感」、「擦馬桶像拍珠寶廣告」。

有網友質疑，朱珠的造型太過脫離現實，依舊是「披職業外衣拍偶像劇」的套路；但也有網友不以為然，稱清潔員未必灰頭土臉，勞工亦可體面從容。還有人質疑，不少觀眾沒看懂人物設定，劇中許蜜語根本不是底層逆襲，是貴婦落難記。

眾所周知，朱珠的家世顯赫，爺爺是開國少將、父親是知名企業創辦人。她3歲起師從爵士鋼琴家孔宏偉學琴，同時接受奧數、航模等理工訓練，並精通多國語言；十幾歲起獨自環遊世界，培養國際視野與獨立性格。大學考入北京工商大學電子資訊工程專業。

儘管家世不凡，但朱珠從不炒作背景，拒絕依賴資源，堅持從MTV主持人起步，逐步轉型演員。她曾連續十年入選「全球百大最美面孔」，兼具東方溫婉與軍人家庭的英氣，被譽為「京圈真名媛」。

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