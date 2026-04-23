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丟臉丟大了？虞書欣「參加坎城紅毯」 被坎城影展打臉

娛樂新聞組／綜合報導
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虞書欣金色禮服帶有女神感。(取材自微博)
虞書欣金色禮服帶有女神感。(取材自微博)

‌演員虞書欣因「坎城」烏龍事件宣傳翻車。22日她突然有多個詞條衝上熱搜，讚美她在坎城影展的紅毯造型令人驚豔。但經查詢後發現，虞書欣參加的是坎城世界人工智能電影節（WAIFF）‌，並非傳統的國際電影節。此事還引來電影節官方罕見發聲澄清，不少網友笑說「虞書欣丟臉丟到國外去了」。

虞書欣的藍色妖姬造型。(取材自微博)
虞書欣的藍色妖姬造型。(取材自微博)

「虞書欣坎城藍色妖姬造型」、「虞書欣坎城生圖」等多個詞條22日衝上熱搜，虞書欣工作室發布她身穿高定禮服在坎城紅毯亮相的照片，她身穿金黃色禮服，身上點綴立體刺繡、水鑽及立體花卉，高領掛脖設計搭配上修身剪裁，讓虞書欣好身材藏不住。另外一件帶著密集垂墜細褶的冰藍色禮服，更是直接讓粉絲高呼「美成藍色妖姬」。

但是，當網友想關心其他參與坎城電影節的中國藝人消息時卻發現，現在並不是坎城國際電影節的舉辦時間。虞書欣現場照片中顯示的「WAIFF」字樣，查詢後得知是在坎城舉辦的「‌世界人工智能電影節‌」，主題聚焦AI與電影技術融合，屬行業專業活動，非主流影壇盛事。

虞書欣團隊宣傳她參加坎城紅毯。(取材自微博)
虞書欣團隊宣傳她參加坎城紅毯。(取材自微博)

看到虞書欣一系列「坎城」消息上了熱搜後，坎城電影節也官方罕見發聲，曬出2026年官方海報並標註舉辦日期為2026年5月12日至23日舉行‌。官方雖然未點名虞書欣團隊，但被廣泛解讀為「打臉」回應。

儘管虞書欣造型本身獲得認可，甚至吸引不少外媒攝影師主動拍攝。但團隊及粉絲在宣傳中省略「人工智能」四字，直接稱「參加坎城」，也被指是碰瓷式營銷，讓網友直說「虞書欣穿越參加坎城」。

虞書欣工作室發布她身穿禮服在坎城紅毯亮相的照片。(取材自微博)
虞書欣工作室發布她身穿禮服在坎城紅毯亮相的照片。(取材自微博)

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坎城影展 人工智能 虞書欣

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