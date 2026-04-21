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想傳授背台詞技巧… 孫儷被兒子拒絕後「想拜他為師」

娛樂新聞組／綜合報導
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孫儷的背詞能力在兒子面前碰了釘子。(取材自微博)
孫儷的背詞能力在兒子面前碰了釘子。(取材自微博)

知名影星孫儷以精湛演技與扎實的台詞功底著稱，過去在「甄嬛傳」中驚人的背詞能力更是令觀眾佩服。然而，這項「專業強項」近日卻在兒子「等等」面前碰了釘子。孫儷日前在微博分享母子趣事，透露兒子將在學校戲劇課擔綱主角演「羅密歐」，沒想到當她想傳授經驗時，竟被兒子自信「回絕」。

噓！星聞報導，孫儷發文提到，兒子等等興奮地分享自己在戲劇課接下了重任，將挑戰演出經典名劇「羅密歐與茱麗葉」中的主角羅密歐。看著劇本上密密麻麻好幾頁的台詞，身為資深演員的孫儷直覺反應是怕孩子壓力太大，正準備開口安慰：「不要緊張，媽咪有很多背台詞的經驗可以和你分享。」

沒想到，這份母愛溫情很快就被兒子的「少年自信」給澆熄。等等果斷拒絕了媽媽的幫助，更幽默地分析明星親媽與校園舞台的差別：「不需要，我們不一樣！妳演錯了可以重新來，我這只有一次機會不能錯。」

緊接著，等等更語出驚人地表示：「背台詞很簡單，我看一遍就記住了。」這番話讓在演藝圈打滾多年、深知背詞艱辛的孫儷大感震驚，心態瞬間從「想教兒子」變成「想求教」。

孫儷在文末幽默自嘲：「此刻我特別想讓少年教教我，怎麼可以做到看一遍就記住。」

貼文一出立刻引發網友熱議。不少粉絲笑稱「等等這是在向戲骨親媽挑戰嗎？」、「不愧是娘娘的兒子，連自信都這麼有範兒」、「哈哈！等等已經可以當小老師教媽媽了」，也有人感嘆年輕一代的記憶力確實驚人。

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