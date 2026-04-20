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臉頰肉回來了…趙露思美美亮相活動 親吐「這件事」粉絲沸騰

娛樂新聞組／即時報導
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趙露思出席品牌活動時，被發現「臉頰肉回來了」。(取材自微博)
趙露思出席品牌活動時，被發現「臉頰肉回來了」。(取材自微博)

因為抑鬱症、工作壓力等，一度暴瘦的大陸女星趙露思，近日出席品牌直播活動，被發現「臉頰肉回來了」，她膠原蛋白滿滿的模樣，讓不少粉絲開心極了。不只如此，趙露思還親口透露，將於今年夏季進組拍戲，但具體劇本、搭檔演員仍未揭露，有業內人士稱「用盡人脈也問不到」。

趙露思在上海出席品牌線下活動時，穿著一襲粉色高訂禮服亮相直播，既仙氣又可愛，重點是她被發現臉頰肉長了回來，眼神也更明亮有光，可說是重返顏值巔峰。網友推測應該是體重回升了，且「肉長在該長的地方」。

有網友感動說，「奶團子終於回來了」、「好想捏一捏臉頰肉肉」，並強調「肉感讓趙露思更靈動可愛」。

活動現場，趙露思明確表示，「我狀態比較好是在夏季，所以夏天可能要拍戲了」，主持人隨即提到立夏臨近，進一步呼應進組時間點。

趙露思透露，新劇將聚焦女性心態、生活方式等議題，強調「想更想給大家傳遞關於女生的東西」，並幽默迴避具體劇透，「再說就要把劇本說出來了」。

雖然趙露思官宣的新劇並非之前網傳的仙俠劇「朝花不見愁」，但復工消息仍令不少粉絲振奮不已。

據悉，此前趙露思因健康問題一度暴瘦至30多公斤，臉頰凹陷脫相。今年以來，她主動調整健康計畫，透過增肌增重、規律飲食運動，體重穩定回升，臉部軟組織逐漸恢復。

趙露思

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