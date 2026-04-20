61歲張曼玉罕現身 「蘋果肌爆衝」外貌變化全被拍 網驚：有膠味

張曼玉現身北京汽車活動，蘋果肌被指不自然。（取材自微博）

61歲香港 影后張曼玉 淡出影壇多年，過著低調半隱居生活，直到去年開設小紅書 帳號，偶爾分享田園日常。近日她久違現身北京出席公開活動，最新狀態立刻引發外界關注。

她曾4度奪下金馬獎最佳女主角，是影史紀錄保持人之一，日前更被傳要參加「浪姐」，但最後確定只是傳言，因此現身北京參加名車活動，格外引人注意。張曼玉當天以一身純白造型亮相，整體風格簡約俐落又不失高雅氣場。據悉，她所穿的米白色短版外套約2萬9000元人民幣（約4280美元），搭配同品牌長褲約1萬5700元人民幣（約2317美元），展現一貫的時尚品味與巨星風範。

張曼玉除了造型備受討論外，臉部狀態也意外成為話題焦點。從現場曝光的照片可見，張曼玉臉部線條緊緻，但部分網友認為蘋果肌較為飽滿，表情略顯僵硬，與過往自然形象有所差異；也有人注意到她的唇形似乎較以往豐厚，引發對外貌變化的討論。

有網友直言外貌略顯不同，甚至猜測可能接受醫美療程；也有粉絲表達懷念她過去自然的樣貌。不過，另一派聲音則力挺表示，以61歲之齡仍能維持良好狀態已相當難得，認為她依舊風采不減。