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14歲女兒談戀愛沒？劉德華嚇到…連說5個「沒有」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉德華參加香港愛心馬拉松活動。(取材自南方娛樂網)
劉德華參加香港愛心馬拉松活動。(取材自南方娛樂網)

一向避談家庭的劉德華，參加香港愛心馬拉松活動時說，女兒劉向蕙跟同學說「我爸爸是劉德華」時，同學都不信，還回了女兒一個字「滾」。被問到女兒是否談戀愛了，劉德華直接嚇到退後一步，連說了5個「沒有」；對於能接受女兒多大年紀談戀愛，劉德華想了幾秒鐘後說：「18歲以後吧，希望囉，我是老骨董來的。」 

劉德華說， 女兒多次向同學介紹父親身分，同學都因不知其家庭背景而質疑她在「吹牛」，甚至有人直接回應「滾」。劉德華得知後不僅未困擾，反而覺得「特別好玩」，並明確表示不會刻意去學校證明身分。「劉德華女兒炫爹被罵」、「劉德華女兒校園『炫父』翻車」也衝上了微博熱搜第一。

極目新聞報導，被問到如今還會經常陪女兒玩耍嗎？劉德華坦言，女兒5月就滿14歲，已經長大了，所以現在父女倆比較少一起玩樂，更多是通過聊天分享彼此想法。

一名記者「大膽」提問：華仔女兒有沒有「拍拖」（談戀愛）？劉德華聽到後直接嚇到退一步，連說了5個「沒有」，臉上寫滿了「驚恐」和「不認可」。被問能接受女兒多大年紀談戀愛？劉德華想了幾秒鐘說：「18歲以後吧，希望囉，我是老骨董來的。」

劉德華同時表示，暫時沒有讓女兒出國讀書的計畫，先讓女兒在香港讀完高中。

據報導，劉德華當爸爸時已經51歲。對於這個寶貝閨女，劉德華傾注了所有的愛，一直盡力避免女兒被曝光在公眾視線中。他曾自豪女兒13歲時身高已達170公分、精通中英法西等5種語言，更珍視女兒「你是全世界最好的爸爸」的告白。 著名導演王晶此前大讚劉德華的女兒，說她是一個「非常厲害」的孩子，並稱劉德華只要提到女兒，「都是從心裡笑出來」。

另據文匯報報導，劉德華與姜濤一同出席愛心馬拉松活動，稱期望日後能與姜濤在音樂及電影領域展開更多合作。劉德華還透露，正計畫舉行巡迴演唱會，首站將定於香港。

劉德華參加香港愛心馬拉松活動，罕見公開談及女兒劉向蕙。(視頻截圖)
劉德華參加香港愛心馬拉松活動，罕見公開談及女兒劉向蕙。(視頻截圖)

香港 劉德華

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