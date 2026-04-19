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王菲素顏近照掀話題 零濾鏡、零修圖…皺紋全曝反被讚

中國新聞組╱北京19日電
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王菲舊照。（取材自微博）
王菲舊照。（取材自微博）

天后王菲一組素顏的近照近日在網絡上引起極大關注，照片中的她，素面朝天，臉上細小的皺紋和皮膚的自然狀態清晰可見，沒有任何濾鏡或修圖的修飾，展現出她最真實的一面；這樣的狀態，在娛樂圈中堪稱罕見，但卻意外地獲得了大量網友的認可。大家似乎早已習慣了她與眾不同、不拘一格的風格，素顏出鏡對她而言，已經像是生活中最自然的一部分，毫不造作，渾然天成。

綜合媒體報導，照片中的王菲素面朝天，安靜地靠在飛機座椅上。身上沒有華麗的服飾，也沒有舞台上常見的精致妝容，呈現出最自然的狀態。眼角的線條和皮膚的質感，都真實地展現著時光的痕跡，與日常見到的同齡人並無太大差異，讓人們看到褪去光環後的真實模樣。

隨後，另一組在後台的影像也被分享，畫面中她穿著演出裙，在工作人員的攙扶下前行，頸部的紋路清晰可見，沒有刻意的打光和修飾，每一個細節都自然呈現。

在這個充斥著濾鏡和修飾的時代，王菲就像一股清流，她那種不裝不演、真實率性的態度，或許正是她能夠在娛樂圈中長久保持影響力的原因之一。

關於她與身邊人謝霆鋒的同框畫面也引發不少討論，一方是充滿活力的狀態，另一方則顯得沉靜內斂，這種外在的反差，卻並沒有影響彼此的相處，不同的生活節奏和狀態，反而讓兩人在相處中找到平衡，展現出一種獨特的默契。

面對外界的各種聲音，她似乎從未放在心上。從曾經的舞台焦點到如今的淡然處世，她始終按照自己的節奏生活。不迎合外界的期待，也不刻意維持某種形象，這種灑脫自在的狀態，讓她在紛繁的環境中保持著內心的平靜

王菲近照。（取材自快傳號/樂晨娛樂的事）
王菲近照。（取材自快傳號/樂晨娛樂的事）

王菲

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