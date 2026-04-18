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頂流J女星代孕索要3億還加碼？鞠婧禕、江疏影被點名

娛樂新聞組／綜合報導
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近日爆料「頂流女星借代孕索財」，鞠婧禕又躺槍。(取材自微博)
近日爆料「頂流女星借代孕索財」，鞠婧禕又躺槍。(取材自微博)

有匿名博主近日爆料，稱「頂流女星借代孕索財」，指形象清純的頂流J女星以代孕生子為由，向富豪男友索要3億（人民幣，下同）補償金等，男方備好錢、聯繫好海外機構後，這名女星卻要求再加5000萬美元，「錢少一分都不行」；狗血劇情瞬間炸翻熱搜，全網都在猜測J女星究竟是誰，景甜、江疏影、鞠婧禕、金晨等女星紛躺槍。

據網易等媒體報導，匿名博主「頂流剋星張姐」爆料，稱J姓女星標籤包括「小清新出道」、「曾被渣男騙財騙色」、「近年感情空窗」，她與國內頂級富豪密戀兩年，因擔心生育影響事業，主動提出赴美代孕，開出的價碼是3億元，名義是「身體損耗費」和「事業停滯補償金」，且不包含代孕醫療等任何其他開支。

網傳J姓女星名單。（取材自微博）
網傳J姓女星名單。（取材自微博）

據爆料，這名富豪用半個月時間調動資源，備妥巨款，聯繫一家代孕的國外機構，敲定孕母和醫療團隊，並安排包機赴美，只等女方配合取卵。但女星卻臨陣反悔，以「拍戲勞累，身體不適」、「擔心影響後續狀態」、「流程太繁瑣」等理由推脫，接著還提出新條件：必須在3億之外，再支付5000萬美元（約合3.6億人民幣）。

爆料內容附帶的錄音片段中，J女星態度強硬：「3億不夠，必須再給5000萬美金，錢少一分都不行，不然別想讓我配合取卵」，被男方拒絕。該名女星隨後回國並以冷暴力分手。男方起訴追討款項，質疑女星「設局騙財」。

事件迅速發酵，相關話題閱讀量一夜突破10億。 網友們根據「頂流」、「J姓」、「小清新出道」等標籤，開始大猜謎。景甜、江疏影、金晨、鞠婧禕、蔣欣等數位女星紛紛躺槍，成為網友們重點懷疑對象。

景甜

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