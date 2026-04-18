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「拍戲回頭」被批不敬業 章若楠工作室討公道

娛樂新聞組／綜合報導
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章若楠與王安宇拍戲時，現場有人突喊了她名字，她回頭看了兩次，拍攝因此中斷。（視頻...
章若楠與王安宇拍戲時，現場有人突喊了她名字，她回頭看了兩次，拍攝因此中斷。（視頻截圖）

中國大陸新生代女星章若楠近日捲入「片場不敬業」爭議，網路流傳一段她在新劇「想把你和時間藏起來」拍攝現場的側拍影片，畫面顯示她在導演喊「開機」後，聽到有人喊了她的名字回頭中斷演出，導致同組男星王安宇需重新入戲，引來網民質疑不敬業。

隨後，章若楠工作室17日凌晨公開標註劇組帳號並發文喊話：「事實如何，你們出來說兩句？」章若楠工作室認為是劇組沒做好清場，氣得強硬喊話要求說清真相，事件也迅速登上熱搜。劇組澄清，喊章若楠名字的是附近居民樓的非劇組人員，演員現場受到驚嚇，誤以為是劇組工作人員發出的工作提示，並惡意NG或不敬業。

據錢江晚報報導，視頻衝上熱搜，不少網民質疑章若楠因干擾回頭「不敬業」、「不專業」、「專注力不足」，還有網民爆料稱章若楠拍戲時多次NG，致「幾個鏡頭拍了一下午」，「戲拍到半夜」等，影響進度及收工時間，讓她形象受損。

面對不敬業指控，現場粉絲還原當時情況，表示章若楠當下以為是工作人員在叫她，才會回頭確認，隨即也道歉並配合重拍，並非外傳走神、耍大牌或故意拖延。更有粉絲指出，發布原始影片的網友，其頭像、簡介與背景皆為王安宇，質疑是對手演員粉絲刻意干擾拍攝並惡意剪輯。

章若楠工作室也公開喊話，要求劇組公開澄清，工作室為捍衛藝人形象硬剛的態度，讓不少粉絲大讚，並批評不專業的是劇組，質疑劇組未做好清場就拍攝，讓外界干擾嚇到章若楠，還讓章若楠背鍋。

「想把你和時間藏起來」是由章若楠、王安宇領銜主演的都市劇。該劇以「時差戀人」的獨特設定，展開一段成年人的情感拉扯。

章若楠捲入「片場不敬業」爭議。（取材自微博）
章若楠捲入「片場不敬業」爭議。（取材自微博）

章若楠疑與王安宇合演「想把你和時間藏起來」劇照。（取材自錢江晚報）
章若楠疑與王安宇合演「想把你和時間藏起來」劇照。（取材自錢江晚報）

章若楠

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