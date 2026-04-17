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「無名女孩」入圍坎城影展…那些「女孩」們也曾在國際大放異彩

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「無名女孩」入圍影評人周長片競賽單元。(取材自微博)
「無名女孩」入圍影評人周長片競賽單元。(取材自微博)

第79屆坎城國際電影節日前公布入圍名單，由鄒靜編劇並執導、李庚希與沈佳妮主演的「無名女孩」入圍影評人周長片競賽單元，引發關注。其實，近年以「女孩」為片名的華語電影不少，包括「想飛的女孩」、「女孩」、「左撇子女孩」等，且多部入圍柏林、威尼斯、坎城等國際A類電影節。

揚子晚報報導，2025年開年，文晏執導、劉浩存與文淇主演的「想飛的女孩」率先闖入第75屆柏林國際電影節主競賽單元。影片講述一對表姐妹二十餘年的糾葛與救贖，拚死逃離毒窟的田恬找到決裂5年的表姐方笛，在犯罪分子的逼迫下重新聯結，共同面對生死困境。

緊隨其後，舒淇自編自導的首部電影作品「女孩」，在第82屆威尼斯電影節主競賽單元驚艷亮相。故事講述少女林小麗在迷惘中遇見自在生活的李莉莉，兩個女孩互相映照，照出彼此的傷痛與渴望。舒淇不僅獲得威尼斯金獅獎提名，更在第30屆釜山國際電影節奪得最佳導演獎，成為釜山電影節首設競賽單元以來首位獲此殊榮的華人女性導演。

2025年，鄒時擎執導的「左撇子女孩」入圍第78屆坎城電影節影評人周單元，故事講述一位單親母親攜兩個女兒到台北夜市擺攤，傳統觀念根深蒂固的外祖父禁止左撇子的小孫女使用左手，三代同堂的秘密由此浮出水面。該片爛番茄新鮮度高達99%，並獲得美國國家評論協會及評論家選擇獎最佳外語片提名。

同年，95後導演周璟豪自編自導，由張子楓、馬伊琍主演的長片處女作「花漾少女殺人事件」入圍第78屆坎城電影節導演雙周單元。影片以花樣滑冰運動為載體，講述花滑運動員江寧在母親兼教練的嚴苛訓練下面臨職業危機，天才對手的闖入使母女關係驟然緊繃，一場致命的「意外」悄然上演。該片豆瓣評分達7.3分，憑藉對「病態母女」關係的深刻剖白引發廣泛討論，被不少觀眾視為中國版的「黑天鵝」。

時隔一年，鄒靜執導的「無名女孩」再度入圍同一單元。影片聚焦一位擁有三個不同名字的中國年輕女子，她的三重身分交織著三個家庭的命運沉浮。李庚希與沈佳妮、祖峰等實力派演員聯袂出演，講述一段在愛與羈絆中完成自我救贖、掙脫困境的歷程。

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