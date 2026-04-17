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「優思益」造假風波…代言明星紛主動退款 張靜初「這麼回應」挨轟

娛樂新聞組／即時報導
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代言產品出狀況，張靜初售後處理方式引發網友不滿。(取材自微博)
代言產品出狀況，張靜初售後處理方式引發網友不滿。(取材自微博)

近日，跨境電商進口保健品「優思益」涉嫌原產地造假、虛假宣傳的風波持續發酵，曾帶貨該產品的女星張靜初因售後處理方式引發網友廣泛不滿，多位消費者反映面臨退貨無門、退款難的困境。

揚子晚報報導，此前媒體曝光「優思益」保健品存在原產地造假、虛假宣傳等問題後，明道、李若彤、章小蕙等多位曾帶貨該產品的明星、主播迅速發布公開聲明致歉，並同步公布售後方案，承諾為消費者全額退款。

與其他明星的積極處理形成鮮明對比的是，多位在張靜初直播間購買過產品的網友表示，目前仍未拿到退款，陷入退貨無門的境地。

對此，張靜初在最新發布的視頻中作出回應，稱自己剛從秘魯旅行回來，已看到網友關於「優思益」的相關評論，明確表示當前問題的解決方式仍需通過平台售後和客服統一處理，同時表達了對網友情緒的理解，並承諾後續會持續關注此事，感謝網友的理解與支持。

報導說，張靜初的回應並未平息網友的不滿。不少網友表示，「平台都跑掉了，能不能直接解決？」還有網友直言，「優思益所有直播間主播都是自己退款，只有她這樣輕描淡寫推給平台」。

另有網友對張靜初的處理方式提出質疑，認為明星帶貨獲取了平台佣金，理應承擔相應責任，「可以先給大家退款，再和其他明星一起起訴品牌方、平台方，先維護好自身形象，虧錢已經不是最重要的事情了」。

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