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追星成騷擾？宋祖兒片場突遭男粉求婚 心情全寫在臉上

娛樂新聞組／即時報導
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宋祖兒遭到男粉突襲攔車求婚，嚇壞了。(取材自微博)
宋祖兒遭到男粉突襲攔車求婚，嚇壞了。(取材自微博)

這兩年憑藉「無憂渡」、「折腰」人氣直竄的大陸女星宋祖兒，近日在「司宮令」劇組片場遭到男粉絲突然攔車求婚，她當場受到驚嚇，神情一度慌亂，男粉的舉動引發全網對追星邊界與藝人安全的廣泛討論。

事發當日，宋祖兒在「司宮令」片場收工，只見她身穿淺綠色古裝，坐保母車準備離開，並搖下車窗打招呼，伸手接過粉絲信件，全程相當親和。但就在車門即將關閉時，一名男粉突然衝過來，手插進門縫強行攔車，還掏出戒指盒高喊，「祖兒嫁給我好嗎？」

宋祖兒瞬間笑容僵住，身體後縮，下意識提醒對方「小心手」，工作人員隨後拉開男子並關閉車門。現場其他粉絲則大呼「有病吧」，場面尷尬又混亂。

不少網友認為男粉此舉已構成騷擾，強調宋祖兒受驚後退的生理反應體現了行為的冒犯性。還有人批評男粉將「自我感動」強加於人，已經打破追星底線。

粉絲們則心疼宋祖兒，覺得男粉的行為根本是赤裸裸的冒犯和驚嚇。有人標記宋祖兒工作室，呼籲加強安全措施，直問，「今天遞的是戒指，明天要是危險品呢？離這麼近不危險嗎？」

據悉，宋祖兒工作室日前處理「與劉宇寧戀情」謠言，已引起粉絲不滿，此次事件進一步激化對其專業度的質疑，後援會聯合13個職能站宣布「暫停運營」，要求12小時內提交整改方案。

劉宇寧

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