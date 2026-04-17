我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

世界日報雙親節感恩市集5╱2登場

經超完美切換極品渣男、國門衛士… 網：難怪劉嘉玲曾為他「爆燈」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經超的演技曾經獲得劉嘉玲的肯定。(取材自微博)
經超的演技曾經獲得劉嘉玲的肯定。(取材自微博)

大陸男演員經超近期因為在電視劇「蜜語紀」和「金關」中同時演繹「極品渣男」與「國門衛士」的極致反差，引爆全網熱議。還有網友想起2018年綜藝「我就是演員」中，劉嘉玲曾為經超「爆燈」關鍵一幕。

「蜜語紀」中，經超飾演女主角的出軌前夫，表面溫柔實則出軌成癮，酒店捉姦時從慌亂到癲狂的情緒爆發讓觀眾「恨到摔抱枕」；但在另一部劇「金關」中，則搖身一變成為海關旅檢科長郭聰，查驗走私疫苗時眼神銳利、動作幹練，展現出國門衛士的沉穩專業。

2008出道的經超，今年40歲，從古裝權謀、都市情感到主旋律正劇，其演技跨度橫跨十餘種類型，網友感嘆「正邪切換比高鐵換軌更絲滑」。

其實，2018年綜藝「我就是演員6」中，劉嘉玲曾為經超「爆燈」，成為當晚最戲劇性的轉捩點，更直接改變了經超的晉級命運。

當時，經超、曹駿和郭麒麟共同演繹經典劇目「士兵突擊」，經超在劇中飾演史今班長，其陽剛硬朗的軍人形象和精準的情感把控獲得導師一致好評。

導師點評環節，劉嘉玲起初表示「想看下一組表演」，但最後一刻突然改變決定，為經超按下「爆燈」按鈕。此機制是節目的特殊規則，代表飛行導師對演員的強力認可，可直接保送其晉級A通道。劉嘉玲事後解釋，因不忍心錯失好演員而臨時反悔，強調經超的表演讓她深受感動。

果然，經超在近期的「蜜語紀」和「金關」兩部作品中，再次展現精湛演技。

疫苗 劉嘉玲

上一則

央視明年重拍「西遊記」 王一博傳將演「這角色」…全網沸騰了

延伸閱讀

演技碰撞…李夢在「蜜語紀」使壞 搶朱珠老公不手軟

演技碰撞…李夢在「蜜語紀」使壞 搶朱珠老公不手軟

從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅

從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅
沒離過婚的女人不談？鍾漢良「蜜語紀」秒回何以琛…本尊回應了

沒離過婚的女人不談？鍾漢良「蜜語紀」秒回何以琛…本尊回應了
再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕