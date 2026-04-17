經超完美切換極品渣男、國門衛士… 網：難怪劉嘉玲曾為他「爆燈」

經超的演技曾經獲得劉嘉玲的肯定。(取材自微博)

大陸男演員經超近期因為在電視劇「蜜語紀」和「金關」中同時演繹「極品渣男」與「國門衛士」的極致反差，引爆全網熱議。還有網友想起2018年綜藝「我就是演員」中，劉嘉玲 曾為經超「爆燈」關鍵一幕。

「蜜語紀」中，經超飾演女主角的出軌前夫，表面溫柔實則出軌成癮，酒店捉姦時從慌亂到癲狂的情緒爆發讓觀眾「恨到摔抱枕」；但在另一部劇「金關」中，則搖身一變成為海關旅檢科長郭聰，查驗走私疫苗 時眼神銳利、動作幹練，展現出國門衛士的沉穩專業。

2008出道的經超，今年40歲，從古裝權謀、都市情感到主旋律正劇，其演技跨度橫跨十餘種類型，網友感嘆「正邪切換比高鐵換軌更絲滑」。

其實，2018年綜藝「我就是演員6」中，劉嘉玲曾為經超「爆燈」，成為當晚最戲劇性的轉捩點，更直接改變了經超的晉級命運。

當時，經超、曹駿和郭麒麟共同演繹經典劇目「士兵突擊」，經超在劇中飾演史今班長，其陽剛硬朗的軍人形象和精準的情感把控獲得導師一致好評。

導師點評環節，劉嘉玲起初表示「想看下一組表演」，但最後一刻突然改變決定，為經超按下「爆燈」按鈕。此機制是節目的特殊規則，代表飛行導師對演員的強力認可，可直接保送其晉級A通道。劉嘉玲事後解釋，因不忍心錯失好演員而臨時反悔，強調經超的表演讓她深受感動。

果然，經超在近期的「蜜語紀」和「金關」兩部作品中，再次展現精湛演技。