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54歲黎姿辣曬比基尼凍齡神顏 網讚三寶媽逆天曲線「根本少女」

記者梅衍儂／即時報導
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黎姿身形維持得相當好。（取材自黎姿Instagram）
黎姿身形維持得相當好。（取材自黎姿Instagram）

黎姿身材姣好。（取材自黎姿Instagram）
黎姿身材姣好。（取材自黎姿Instagram）

54歲香港女星黎姿近年淡出演藝圈後，轉戰商界有成，與丈夫馬廷強婚後育有3名女兒，家庭生活幸福穩定，也讓她被外界封為「最美CEO」。她近日罕見在社群分享度假辣照，身材宛如少女。

黎姿日前與家人出國放鬆，在陽光沙灘與泳池畔拍下多張美照，其中一套比基尼造型特別吸睛。她外搭輕薄襯衫隨性漫步海邊，不僅展現白皙肌膚與修長美腿，舉手投足依舊散發高雅氣質。

最讓網友驚艷的是她維持得宜的身材曲線，尤其背影照中纖細腰線與緊緻體態，凍齡狀態引發大批網友讚嘆，直呼「根本少女等級」、「這身材太不合理」。

事實上，黎姿自婚後淡出演藝圈，專心經營醫美事業，不僅成功打造品牌，更將公司推向上市，事業表現亮眼。如今難得大秀好身材，也讓粉絲再次見識她多年來不變的女神魅力。

黎姿身材宛如少女。（取材自黎姿Instagram）
黎姿身材宛如少女。（取材自黎姿Instagram）

黎姿大方穿上比基尼秀身材。（取材自黎姿Instagram）
黎姿大方穿上比基尼秀身材。（取材自黎姿Instagram）

▲ 影片來源：instagram平台＠gigilai_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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