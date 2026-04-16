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被酸唱歌沒人聽？謝娜演唱會7千張門票秒殺 激動到手抖

娛樂新聞組／即時報導
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謝娜演唱會門票售罄。（取材自微博）
謝娜演唱會門票售罄。（取材自微博）

44歲的謝娜日前在「乘風2026」（浪姐7）官宣將開演唱會的消息，門票票價從380元（約55美元）起到1180元(約73美元)。當下還引起外界吐槽，主持人跨界唱歌有人要聽嗎？但是，15日開賣後，7590張門票全部售罄，讓謝娜激動的在微博上大喊「我手抖、一次遇到這種事情，好慌啊」。

謝娜的演唱會主題定為「快樂萬歲．我們的青春」，5月5日成都在首唱，票價分為380元、580元、780元、980元、1180元六檔。

謝娜日前發長文稱，自己心裡有個唱跳歌手的夢，除了她專輯裡的歌，她還準備了十首唱跳舞台。高強度的練習讓她每每躺在床上時都忍不住想「我也太瘋了吧」。她也向粉絲承諾會拿出百分百的誠意。

謝娜開演唱會頂著被酸只有「菠蘿菠蘿蜜」這首歌令人有印象的壓力，也被說只能靠張杰或是「嘉賓」撐場。15日7千張門票開賣售罄的消息狠狠的打了酸民的臉，預約想看的人數也破了17萬。再再顯示謝娜的人氣和號召力遠比外界想像的高。

面對評論區裡大批喊「買不到票」、「加場」的粉絲，謝娜寫道：「特別特別感謝大家的支持，我現在很興奮，很激動，很感動」。她正在跟團隊商量加場的事，但這涉及場館及工作人員檔期的問題，她正在想辦法。謝娜實誠的說：「我從來沒開過演唱會，一下子連開兩場，還又唱又跳，不知道體力咋樣，我想以最好的狀態面對大家。」

謝娜演唱會門票售罄。（取材自微博）
謝娜演唱會門票售罄。（取材自微博）

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