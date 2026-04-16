楊紫後援會解散重組 竟與關注迪麗熱巴有關？

楊紫後援會傳出解散重組消息。(取材自微博)

演員楊紫 的網宣組與後援會正式決裂。因為一場後援會帳號關注迪麗熱巴 超話引發的爭議，後援會被爆出財務不透明、捂嘴粉絲壓制意見不合者。網宣組15日宣布退出‌與後援會的協作後，後援會16日發布集體辭職聲明，宣布解散重組並向楊紫及粉絲致歉。

網友近日發現「楊紫官方後援會」帳號關注演員迪麗熱巴超話，相關截圖在網絡傳播。後援會於15日致歉稱是「工作人員誤觸操作」，並開除涉事人員。但隨後該帳號又發布「關注個蛋你也配？」等爭議言論，徹底點燃粉絲怒火。

此前，後援會還曾發生給楊紫黑粉帖子點讚的情況。另外，在品牌寫錯楊紫名字事件中，後援會未能推動品牌出具正式致歉函，執行力遭質疑。而粉絲對楊紫妝造優化、劇本建議管道也被後援會長期阻斷，後援會甚至會拉黑提意見者。

由於後援會拒絕接受楊紫網宣組的監督，網宣組在15日發布聲明指出，申請卸除藍V認證，正式退出與後援會的協作體系。

網宣組表示，自2025年7月起，網宣組多次要求後援會公示粉絲集資款項（如生命樹應援項目）、周邊銷售、應援支出及抽獎獎品（波司登周邊、周年禮盒等）的資金明細，但帳目問題被後援會擱置超過九個月，甚至被曝拖欠粉絲獎品長達三年未兌現，「公器私用」的質疑成為兩造矛盾爆發的根源。

在網宣組退出後，楊紫官方後援會於16日發布聲明解散重組。

目前粉絲核心訴求集中在要求後援會管理團隊全面換血，建立公開透明的財務監督機制，並且由工作室直接接管後援會帳號權限、重構粉絲與藝人團隊的溝通渠道等。但楊紫工作室至今未回應粉絲訴求，被批「冷處理」。