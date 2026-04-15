全開麥跑調忘詞 李小冉浪姊翻車、原唱忍不住讚可愛

王濛（左起）、李小冉、唐藝昕合唱「心願便利貼」。（取材自微博）

演員李小冉在「乘風2026」一公舞台上，與王濛、唐藝昕合作的一曲「心願便利貼」，因為全開麥演唱全程跑調忘詞，卻意外引爆了全網喜劇效果，「笨拙但真誠」成了近期最具話題性的翻車舞台。連原唱之一的吳忠明都在網上回覆「我覺得很可愛呀」。

本季「乘風2026」公演首次開啟全直播模式，主打不修音、打破修飾的邊界。在一公舞台上，李小冉團的舞台之所以出圈，全靠真實二字。三人堅持全開麥真唱，無墊音保駕，結果李小冉開口即跑調破音，演員唐藝昕在高音部分卡殼全靠甜笑硬撐，而短道速滑冠軍王濛的演唱，則被網友調侃為軍訓式演唱，「唱出了咬牙切齒的運動員氣勢」。

沒想到，這場翻車表演不僅沒挨罵，反而收割了大批觀眾的好感。整段表演被戲稱為「搖滾版便利貼」或是「心願草稿紙」，被網友戲稱為「不假唱、不怯場、不做作、不好聽」的四不舞台，反而成為眾多網友的「史詩級抗抑鬱視頻」、「每日一遍防止憂鬱」。

還有網友特地用曾沛慈咧嘴「看呆了」、「忍住笑」的反應來形容自己看到畫面時的反應，還有網友笑說「就像是KTV坐在我身的朋友」。

「心願便利貼」的原唱本是元若藍和吳忠明，有網友在網上分享影片給吳忠明看，吳忠明回覆「身為原唱，我覺得很可愛啊」，他也同意網友說的「歌被唱紅了」。

這場表演也被越南觀眾當作搞笑素材模仿，意外推動歌曲原版搜索量飆升。

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