薛之謙巡演漂染髮 出現鬼剃頭、冒水泡 硬挺1周沒洗頭

薛之謙為了舞台效果而頻繁更換髮色。(取材自微博)

明星為了維持亮麗外表，背後往往付出不為人知的代價。大陸知名歌手薛之謙近日正在進行「萬獸之王」演唱會巡演，他在社交平台發文曬圖，稱自己為了維持演出時的髮色而持續漂髮、染髮，不但頭髮都染斷了，還出現鬼剃頭（班禿）和水泡的症狀。文章一出引來大批粉絲關心，希望他不要再漂髮了，「黑髮也很帥」、「戴假髮就好」、「身體健康比什麼都重要」。

薛之謙在Instagram上PO出照片，其中包括腿上滿是斷掉的金色髮絲、掀起劉海還可看到滿頭水泡和禿掉的頭皮。薛之謙發文說：「其實第一天演出前，我頭髮都染斷了…，滿頭班禿和水泡，硬挺了一周沒洗頭，只是作完造型你看不出來而已，搞笑吧。」

薛之謙的頭皮因為頻繁漂染而冒水泡，有的地方還禿了。（取材自Instagram）

這篇自嘲的文章迅速引來心疼的大批粉絲，紛紛留言要他「不要漂了」、「不染也超級帥」、「不管什麼樣子都愛你」。也有人建議他可以維持黑髮，若真的為了舞台造型，也可以選擇戴假髮，畢竟「再好的染髮劑對身體都不好」、「身體健康最重要」。

薛之謙為了這次的「萬獸之王」巡迴演唱會，不斷更新造型，白髮、銀灰、粉髮等多種髮色輪番上陣。造型師分析，這些高飽和度的髮色必須通過多次漂染才能實現，而每一次漂染都會嚴重損傷髮質與頭皮。

薛之謙之前也曾因為染髮翻車，2024年10月音樂節上，他曾因粉色頭髮遇熱掉色，染紅了額頭和頸部皮膚，他還邊抓頭髮邊問現場觀眾「像鬼一樣嗎」。