這是誰？章子怡增重變憔悴胖媽「尋子」 網：完全認不出

章子怡新戲造型曝光。(取材自微博)

大陸演員章子怡 新電影「尋子遺跡」路透圖曝光，在曝光的照片中，章子怡全程素顏戴眼鏡、滿臉疲憊，穿著一身樸素的灰色衣衫長褲。為戲增重20斤(約10公斤)的她懷抱紙箱，步履蹣跚的形象與底層市井中普通中年婦女毫無二致，強烈的反差感讓網友直呼「根本認不出來是章子怡」。

47歲章子怡在導演曹保平的新作「尋子遺跡」飾演單親母親龐巍，她竭力追尋兒子的死亡真相，預料該片可能是爭獎之作。

電影上月底在武漢 開機，預計拍攝兩個月，最近已在不少地方取景。近日有網民在當地一間麵包店外遇上章子怡拍戲，其片中造型因此意外曝光，

照片中她戴眼鏡、一頭短髮，身穿灰色恤衫配長褲，打扮老氣橫秋，加上面容憔悴，比實際年齡老了十歲，就像是一名普通大嬸。

為貼近角色設定，她全程素顏出鏡，與過往「國際章」的精緻氣場形成強烈反差。劇組為防造型洩露，章子怡收工後用外套蒙頭、多名工作人員撐黑傘組成人牆護送，但仍被市民偶遇拍攝過程。

這波「大變活人」式的操作，瞬間在網友間炸開了鍋。不少人直呼「完全認不出」，更紛紛點讚「真正的好演員從來都是為角色服務」、「這滄桑感太足了，完全就是角色本人」。

業內對比她過往為「一代宗師」暴瘦、「醬園弄」減重至42公斤毀容式造型，肯定其為戲犧牲形象的一貫堅持。

不過此前，章子怡為戲增重導致臉圓了、肩膀變寬，她坦言，體能狀態已不若過往，現在跑兩步就喘。