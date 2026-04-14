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張一山接演新版「重案六組」 網憂：撐得起來嗎？

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新版「重案六組」路透照流出，許多人關注張一山的表現。（取材自微博）
新版「重案六組」路透照流出，許多人關注張一山的表現。（取材自微博）

從國民童星到口碑跌至谷底，中國男星張一山帶著新版「重案六組」回來了。近日一組在重慶街頭的路透照片，捕捉到張一山在拍攝現場的畫面，他身穿便服或俐落警服，眼神透出一股狠勁和專注，和平常鬆弛的模樣判若兩人。有網友直呼期待新劇上播，但也有人擔心「毀經典」，相關話題掀起熱議，而張一山能否藉新劇走出谷底，也讓影迷拭目以待。

綜合自媒體「精典劇透社」、「美芽」報導，童星出身的張一山當年以「家有兒女」的劉星走紅，之後更成功撕掉童星標籤，「余罪」成為演藝生涯的高光時刻，連周星馳都對他青眼有加。

然而，張一山走紅後被指控耍大牌，劈腿、酒後失態等負面新聞更嚴重影響觀感。除此之外，他在2020版「鹿鼎記」飾演韋小寶，被全網群嘲「演技浮誇像猴戲」，口碑跌到谷底。自此之後，張一山幾乎消失在公眾視野，不接綜藝、社群平台懶得更新，狗仔偶爾拍到他，不是在胡同裡蹲著吃炸醬麵，就是背著舊書包獨來獨往，甚至還因暴瘦被懷疑吸毒。

後來大家才知道，張一山的暴瘦是在為話劇「一地雞毛」做準備，他在劇中一人分飾15個角色，為了貼近其中一個被生活壓垮的角色，他每天清水煮菜，瘦了將近8公斤，展現敬業精神。

這次張一山接演新版「重案六組」，挑戰那個無數人心裡的「白月光」角色──曾克強，大曾。消息傳出後評論區瞬間分成兩派，拍手叫好的人認為張一山在「余罪」中亦正亦邪的氣質，和新版大曾特情轉崗的設定相符；另一派則認為舊版李誠儒演出歲月沉澱的厚重，「張一山太瘦了，撐得起那份沉穩嗎？」

外界關注張一山能不能憑藉新版「重案六組」再創演藝高峰。（取材自微博）
外界關注張一山能不能憑藉新版「重案六組」再創演藝高峰。（取材自微博）

除此之外，老戲迷們對新版「重案六組」的拍攝充滿不安。這次新版故事從北京胡同搬到了重慶山城，案件加入了電信詐騙、網路犯罪、採砂黑惡勢力這些時下元素。 但原版導演徐慶東2014年就已逝世，核心編劇兼主演王茜這次也沒參與，也讓戲迷擔心「又要毀掉經典回憶了」、「我的童年神劇要被魔改了嗎？」

張一山在新版「重案六組」中飾演大曾。（取材自微博）
張一山在新版「重案六組」中飾演大曾。（取材自微博）

周星馳

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