李晨曬初代「跑男團」聚會 鄧超、鹿晗缺席 Baby坐C位

李晨(後排)曬出與鄭愷(前排左起)、Angelababy、陳赫私下聚會畫面。（取材自微博）

大陸知名熱播綜藝節目「奔跑吧」（前身為「奔跑吧兄弟」，又稱「跑男」）已經播出有些許年頭了，嘉賓也經歷過大換血，初代「跑男團」基本都已離開，不過節目組仍在繼續努力為觀眾帶來好看的畫面。

自媒體「扒蝦侃娛」報導，身為「奔跑吧」元老級別嘉賓的李晨，日前在個人社交帳號曬出與鄭愷、陳赫、Angelababy私下聚會的畫面，並配文：「當年合照的站位還能想起來。」一時間引網友熱議，初代「跑男團」線下合體令粉絲感動。

從李晨公開的現場合照來看，四人均穿著休閒服飾露面，李晨和陳赫還分別比出手勢，陳赫戴著毛絨卡通帽賣萌，鄭愷則站在一邊雙手插兜微笑。

Angelababy坐在C位，被三位紳士簇擁著，只見她雙手交叉，一副「大姐大」的模樣。

初代「跑男團」給觀眾帶來無限快樂，那時候的節目是真的好看，Angelababy、鹿晗 作為頂流圈的代表，為節目組拉高不少收視，鄭愷身手敏捷反應速度極快，陳赫與鄧超、王祖藍負責製造效果，幾人分工明確各司其職。

不過隨著節目後續播出乏力，陳赫、鹿晗、鄧超選擇離開，兄弟三人又在新一檔綜藝節目「五哈」中重振旗鼓，Angelababy也因為「瘋馬秀」風波處於「涼涼」狀態，自此初代「跑男團」徹底成為粉絲心中的回憶。

轉眼間，「奔跑吧」已經播出有12年左右的時間了，初代「跑男團」也都在自己的賽道上飛馳，原本以為娛樂圈的友情都很「塑料」，但沒想到初代「跑男團」12年的友誼還挺堅固，線下相聚讓粉絲曾經的青春又回來了。

不過每次相聚，鹿晗都沒在現場，這次初代「跑男」線下再合體，鄧超、鹿晗又缺席，屬實遺憾，期待看到初代「跑男團」全體成員合體露面。