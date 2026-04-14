宋祖兒私人小號曝光 疑密戀劉宇寧？ 第一時間回應了

宋祖兒(左)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微博）

2025年熱播的大陸古裝電視劇「折腰」捧紅了宋祖兒和劉宇寧 ，兩人更被暱稱為「折腰夫婦」。如今因為宋祖兒捲入小號風波，引發兩人曾經有過一段地下情的猜測。對此，宋祖兒工作室第一時間發表聲明駁斥傳言，強調兩人只是朋友和合作夥伴，但相關質疑仍愈演愈烈。

事件引爆點是近期宋祖兒的社群小號疑似被粉絲曝光，該帳號綁定的手機型號、多個時間點的IP位址，被指出與宋祖兒本人的公開行程高度重合。而該小號長期關注宋祖兒與劉宇寧的CP話題，還曾領取過劉宇寧2026年1月的生日直播門票，進而引發網友對宋祖兒、劉宇寧關係的猜測。

宋祖兒與劉宇寧在「折腰」中眼神對視全是粉紅泡泡，CP感頗受觀眾歡迎，還被稱為「折腰夫婦」。除此之外，有網友揪出，兩人在還沒合作拍戲之前，一起參加綜藝節目時互動就十分親密。當宋祖兒被突然冒出的道具嚇到時，劉宇寧下意識一把抱住她；遊戲環節宋祖兒遇上難題，劉宇寧也溫柔摸頭安慰，男友力直接拉滿。

有網友質疑兩人到現在也還沒分手，去年平台活動，劉宇寧、宋祖兒、楊冪 沒有入住平台安排的酒店，而是同去了另外一家酒店。當時宋祖兒跟劉宇寧分開走紅毯，劉宇寧在台上還多次回頭看向宋祖兒。

兩人密戀的傳聞甚囂塵上，宋祖兒工作室日前發文澄清，稱：「感謝大家的關心，網傳的內容並不屬實，是朋友也是關係友好的合作夥伴，懇請大家不要過度解讀，謝謝理解。」但粉絲對於回應仍有不滿，要求工作室採取法律行動。劉宇寧的粉絲也表示，劉宇寧目前專注於劇組拍攝及演唱會的準備，這一切都是「無妄之災」。