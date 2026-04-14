我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

宋祖兒私人小號曝光 疑密戀劉宇寧？ 第一時間回應了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋祖兒(左)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微...
宋祖兒(左)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微博）

2025年熱播的大陸古裝電視劇「折腰」捧紅了宋祖兒和劉宇寧，兩人更被暱稱為「折腰夫婦」。如今因為宋祖兒捲入小號風波，引發兩人曾經有過一段地下情的猜測。對此，宋祖兒工作室第一時間發表聲明駁斥傳言，強調兩人只是朋友和合作夥伴，但相關質疑仍愈演愈烈。

事件引爆點是近期宋祖兒的社群小號疑似被粉絲曝光，該帳號綁定的手機型號、多個時間點的IP位址，被指出與宋祖兒本人的公開行程高度重合。而該小號長期關注宋祖兒與劉宇寧的CP話題，還曾領取過劉宇寧2026年1月的生日直播門票，進而引發網友對宋祖兒、劉宇寧關係的猜測。

宋祖兒與劉宇寧在「折腰」中眼神對視全是粉紅泡泡，CP感頗受觀眾歡迎，還被稱為「折腰夫婦」。除此之外，有網友揪出，兩人在還沒合作拍戲之前，一起參加綜藝節目時互動就十分親密。當宋祖兒被突然冒出的道具嚇到時，劉宇寧下意識一把抱住她；遊戲環節宋祖兒遇上難題，劉宇寧也溫柔摸頭安慰，男友力直接拉滿。

有網友質疑兩人到現在也還沒分手，去年平台活動，劉宇寧、宋祖兒、楊冪沒有入住平台安排的酒店，而是同去了另外一家酒店。當時宋祖兒跟劉宇寧分開走紅毯，劉宇寧在台上還多次回頭看向宋祖兒。

兩人密戀的傳聞甚囂塵上，宋祖兒工作室日前發文澄清，稱：「感謝大家的關心，網傳的內容並不屬實，是朋友也是關係友好的合作夥伴，懇請大家不要過度解讀，謝謝理解。」但粉絲對於回應仍有不滿，要求工作室採取法律行動。劉宇寧的粉絲也表示，劉宇寧目前專注於劇組拍攝及演唱會的準備，這一切都是「無妄之災」。

宋祖兒(右)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微...
宋祖兒(右)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微博）

楊冪 劉宇寧

上一則

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星忍20年曝光猥褻細節 稱當場吐了

延伸閱讀

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠
黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認

黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認
劉愷威爆分手小8歲女星 當年與楊冪婚姻又衝上熱搜

劉愷威爆分手小8歲女星 當年與楊冪婚姻又衝上熱搜
金子涵控被誘打針 不聽話就劇烈頭痛 秦嵐躺槍回應了

金子涵控被誘打針 不聽話就劇烈頭痛 秦嵐躺槍回應了

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
菲律賓變裝皇后秀選手Misua驚傳過世，得年27歲。圖／摘自IG

變裝皇后猝逝得年27歲 睡夢中離世「家屬悲痛發聲」

2026-04-06 10:52

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」