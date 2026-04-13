我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

孫儷「大尺度」激吻吳慷仁 鄧超被笑：沒這待遇

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫儷（前）與吳慷仁上演大尺度親密戲。（取材自「危險關係」微博）
孫儷（前）與吳慷仁上演大尺度親密戲。（取材自「危險關係」微博）

「收視女王」孫儷和台灣演員吳慷仁搭檔的新劇「危險關係」，開播後收視雖不如預期，但兩人在劇中的激烈吻戲在網路上掀起討論，話題衝上熱搜，熱度壓過同期所有作品。這場吻戲不採用借位，全程真實拍攝，更是孫儷從影以來尺度最大的吻戲，讓網友直呼「吻出性張力」、「娘娘濾鏡碎了」，還有人調侃孫儷老公鄧超「都沒這待遇」、「醋罈子要翻了」。

網易號「阿廢冷眼觀察所」報導，孫儷這次在都市懸疑劇「危險關係」中飾演的顏聆，在遭遇人生重創後精神崩潰，吳慷仁飾演的羅梁趁虛而入，成為顏聆的精神寄託，這場吻戲也是她放下防備的重要象徵。在引發網友熱議的這段畫面中，兩人從擁抱過渡到激烈熱吻，還有親吻紋身的鏡頭，尺度之大讓人直呼「太欲了」。

有網友翻出孫儷以往的作品，從「甄嬛傳」到「安家」，她塑造的角色多是獨立大氣的類型，從未有過如此突破性的親密戲，可說是「豁出去了」，也讓不少人哀號「娘娘濾鏡碎了」。還有人曬出鄧超和孫儷合作「影」時的親密戲，對比之下，當年的戲份保守很多，也因此不少人調侃「鄧超都沒這待遇」、「看了都得氣瘋」。

孫儷這次的突破性演出，也讓人看到她試圖跳脫框架的企圖心。「阿廢冷眼觀察所」分析，孫儷之所以接下這個角色，大概率是被角色的複雜性吸引，顏聆不是完美大女主，有脆弱有掙扎，很有挑戰性。而孫儷一直很愛惜羽毛，從不會為了熱度刻意突破尺度，這次的吻戲確實是為了貼合角色需求。

孫儷、吳慷仁在「危險關係」上演激吻床戲，性張力噴發。（取材自「危險關係」微博）
孫儷、吳慷仁在「危險關係」上演激吻床戲，性張力噴發。（取材自「危險關係」微博）

孫儷、吳慷仁在「危險關係」上演激吻床戲，性張力噴發。（取材自「危險關係」微博）
孫儷、吳慷仁在「危險關係」上演激吻床戲，性張力噴發。（取材自「危險關係」微博）

孫儷 鄧超 吳慷仁

上一則

「瑪利歐銀河」票房獲佳績 家庭電影賣座撐起一片天

下一則

林志玲曝賞櫻美照 小露香肩：願女人都能以自己方式綻放

延伸閱讀

「危險關係」角色病態 吳慷仁曾猶豫 想起李安的話才接演

「危險關係」角色病態 吳慷仁曾猶豫 想起李安的話才接演
李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫

李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫
孫儷吳慷仁「危險關係」原型太震撼 北大PUA案害死才女

孫儷吳慷仁「危險關係」原型太震撼 北大PUA案害死才女
收視女王失靈 孫儷罕見長文：起初團隊反對我接此劇

收視女王失靈 孫儷罕見長文：起初團隊反對我接此劇

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的