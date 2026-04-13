孫儷「大尺度」激吻吳慷仁 鄧超被笑：沒這待遇

孫儷（前）與吳慷仁上演大尺度親密戲。（取材自「危險關係」微博）

「收視女王」孫儷 和台灣演員吳慷仁 搭檔的新劇「危險關係」，開播後收視雖不如預期，但兩人在劇中的激烈吻戲在網路上掀起討論，話題衝上熱搜，熱度壓過同期所有作品。這場吻戲不採用借位，全程真實拍攝，更是孫儷從影以來尺度最大的吻戲，讓網友直呼「吻出性張力」、「娘娘濾鏡碎了」，還有人調侃孫儷老公鄧超 「都沒這待遇」、「醋罈子要翻了」。

網易號「阿廢冷眼觀察所」報導，孫儷這次在都市懸疑劇「危險關係」中飾演的顏聆，在遭遇人生重創後精神崩潰，吳慷仁飾演的羅梁趁虛而入，成為顏聆的精神寄託，這場吻戲也是她放下防備的重要象徵。在引發網友熱議的這段畫面中，兩人從擁抱過渡到激烈熱吻，還有親吻紋身的鏡頭，尺度之大讓人直呼「太欲了」。

有網友翻出孫儷以往的作品，從「甄嬛傳」到「安家」，她塑造的角色多是獨立大氣的類型，從未有過如此突破性的親密戲，可說是「豁出去了」，也讓不少人哀號「娘娘濾鏡碎了」。還有人曬出鄧超和孫儷合作「影」時的親密戲，對比之下，當年的戲份保守很多，也因此不少人調侃「鄧超都沒這待遇」、「看了都得氣瘋」。

孫儷這次的突破性演出，也讓人看到她試圖跳脫框架的企圖心。「阿廢冷眼觀察所」分析，孫儷之所以接下這個角色，大概率是被角色的複雜性吸引，顏聆不是完美大女主，有脆弱有掙扎，很有挑戰性。而孫儷一直很愛惜羽毛，從不會為了熱度刻意突破尺度，這次的吻戲確實是為了貼合角色需求。

孫儷、吳慷仁在「危險關係」上演激吻床戲，性張力噴發。（取材自「危險關係」微博）