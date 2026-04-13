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章子怡對繼女好 汪峰前妻認證：分了還帶孩子出去玩

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡（右）與小蘋果合照。（取材自微博）
章子怡（右）與小蘋果合照。（取材自微博）

據網友爆料，汪峰的前妻、女兒小蘋果的生母葛薈婕，一番公開表態直接讓熱搜炸了鍋；一句「子怡好」，讓圍觀網友感嘆章子怡是對汪峰孩子好。更有網友留言表示，「我終於懂了，有一種愛跟婚姻無關」。

綜合媒體報導，葛薈婕在直播裡說得相當直白：「說實話她跟老汪在一起8年，生了2個孩子，還帶我們家的孩子，包括現在哪怕她跟老汪分了，她還帶我們家小蘋果出去玩，你說她好不好吧。」這番話信息量不小，不僅確認了章子怡離婚後依然履行著「媽媽」的職責，更透露出葛薈婕態度的徹底轉變。她坦言：「曾經我肯定是誤會她了，曾經我以為她是搞人設，現在我發現不是，真的是有感情的。」

「有感情」三個字，可不是空口說說。章子怡離婚後，多次被路人偶遇帶著小蘋果一同出遊，母女同行的畫面自然又親密。時間線往回拉，這份感情更是早有鋪墊。小蘋果在10歲時就主動改口叫章子怡「媽媽」，此後八年這個稱呼從未改變，即便在父母離婚後也依然延續。

而章子怡更在公開採訪中依然將小蘋果納入「兩個女兒」的表述裡，社交媒體上更是頻繁曬出與這個繼女的親密合照，關係並未因婚姻結束而冷卻。

網友和粉絲們看得明白，這背後是章子怡十幾年如一日的真心付出。她把小蘋果當親女兒看待，甚至被不少人認為「比親媽還親」。深知小蘋果童年缺失的母愛，章子怡用自己的方式，把這部分情感空白穩穩地填補上了。

從曾經的隔空質疑到如今的公開肯定，葛薈婕這番「認證」，讓章子怡的「後媽」形象徹底脫離了劇本。在這個離婚常見、關係易碎的名利場，一段跨越血緣、甚至跨越了婚姻關係本身的母女情，顯得格外醒目。這不止是一個家庭內部的和解信號，更成了網友重新審視明星情感關係複雜性與真實性的一個鮮活樣本。

據悉，小蘋果過生日，她親手布置派對，氣球、蛋糕、禮物，一樣不落；小蘋果生病，她推掉工作陪床，一陪就是一整夜。小蘋果想學跳舞，她找最好的老師，陪她去上課，在教室外面等著。這些事，汪峰看在眼裡，說過一句話：「子怡對小蘋果的好，有時候我都覺得慚愧。」

章子怡稱自己有兩個親生孩子。有人問她：「你對小蘋果和對醒醒，一樣嗎？」她想了想，說：「我對她們的愛是一樣的，只是方式不同。醒醒還小，需要我抱；小蘋果大了，需要我陪。」

汪峰前妻葛薈婕認證，章子怡對小蘋果真的很好。（視頻截圖）
汪峰前妻葛薈婕認證，章子怡對小蘋果真的很好。（視頻截圖）

章子怡

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