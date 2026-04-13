謝娜宣布5月開個唱 「百分百誠意」 網笑稱：缺錢了？

謝娜演唱會主題定為「快樂萬歲·我們的青春」。（取材自微博）

44歲的謝娜日前在「乘風2026」（浪姐7）直播中官宣將開演唱會，門票從4月15日開始預售，票價從380元（人民幣，下同）起到1180元共六檔。消息一出立即上了熱搜，網友瞬間炸鍋，有網友支持，也有網友吐槽她的作品根本不足撐場、票價過高，「她是缺錢了嗎？」。謝娜隨後發長文回應稱她準備了10首唱跳舞台，會拿出百分百的誠意來唱。她的歌手丈夫張杰也發文力挺。

據謝娜官宣內容，她的演唱會主題定為「快樂萬歲·我們的青春」，首唱在成都，5月5日開始，票價分為380元、580元、780元、980元、1180元六檔。這個消息讓許多網友直呼意外，畢竟謝娜在主持界擁有一席之地，但在唱歌這方面似乎沒有足夠的代表作品可以撐得起一場演唱會。

有網友留言嘲諷：「連謝娜都開演唱會了，她是缺錢了嗎？」，「謝娜有自己的歌曲嗎？」，大家的印象中，謝娜曾在2006年唱紅過一首「菠蘿菠蘿蜜」，此後就沒有其他拿的出手的歌了，現在卻突然宣布開演唱會，調侃「是不是菠蘿蜜要唱20遍了」、「是不是菠蘿蜜要循環3小時了？」、「演唱會門檻都這麼低嗎？」。

不少網友的爭議焦點在票價上，認為謝娜演唱會非專業歌手的曲目儲備與現場實力，1180元的內場票價卻超越部分專業歌手演唱會，擔憂其「依賴嘉賓撐場」，引發「值不值」的討論。

也有網友認為，作品不足撐場還要開演唱會，「謝娜有這個勇氣還是值得鼓勵的」，認為屆時她的歌手丈夫張杰應會做嘉賓助力，再來個夫妻二重唱。

對此，謝娜在社交平台發長文回應稱，「人生就是去造夢和完成夢想的過程」，她說自己心底深埋一個「唱跳歌手」的夢，為實現這個夢想，她選擇參加「乘風2026」積累舞台經驗。對於演唱會，她承諾「也許我不是唱得最好的，也不是跳得最專業的，但我會拿出百分百的誠意」。

謝娜還在文中特別感謝張杰：「是他一直支持我、鼓勵我任何階段都要勇敢去完成自己的夢想」，指張杰更將個人演唱會的專業團隊（含舞美、音響）全盤引入，為她的首秀保駕護航。演唱會曲目除專輯裡的歌外，還準備十首全新唱跳舞台，目標直指打造一場「青春與老友的重逢」。

張杰也在社交平台發文力挺謝娜：「我的太陽女神，這是你藏了很多年的夢， 終於要在生日前一天實現啦！放心去唱，我和團隊、家人，全程為你助力。孩子們都說：媽媽最棒，我們要去現場給你獻花！ 5.5 成都，等你綻放」。