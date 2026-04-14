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「黃金配角」趙達官宣娶美女總裁 承諾共度餘生

娛樂新聞組／綜合報導
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趙達和楊小夕的結婚照。（取材自微博）
趙達和楊小夕的結婚照。（取材自微博）

娛樂圈再傳喜事，46歲實力派男演員趙達在社交平台官宣與圈外人楊小夕結婚，新娘楊小夕是身高179.4公分的美女總裁，全程無婚紗、無伴郎伴娘、無熱搜預熱，兩人只有一句簡單的承諾「共度餘生吧」和一張樸素的證件照，被網友形容是「反內卷式浪漫」。這位「黃金配角」在中年終於找到了幸福，也驚動了半個圈內好友送上祝福，堪稱內娛最低調卻最熱鬧的婚訊。

2026年4月11日上午，趙達和楊小夕突同步在社交平台更新動態，夫妻倆互相標註對方：「共度餘生吧，楊小姐」、「共度餘生吧，趙先生」，附上的照片是在北京朝陽區民政局門口拍的，沒有濃妝，對比現在很多明星結婚又是直播又是熱搜，趙達這波操作被網友直呼簡直是清流。

曾與趙達在「你好1983」中合作的演員周也，第一時間留言沿用劇中的稱呼祝賀：「‌恭喜舅舅，新婚快樂‌」；演員王陽也發文祝福這位同班同學「寢室六弟」步入婚姻殿堂；翟瀟聞和董璇等合作過的藝人也送上祝福。

趙達多年來專注演技、不炒緋聞、不參加綜藝，微博年更不足10條，被業內稱為「隱形人」，這種踏實作風讓他在「漫長的季節」、「大江大河」等劇中雖戲分不多卻令人難忘，被稱黃金配角。此次結婚未炒作、不直播也贏得全網尊重。

趙達和楊小夕領證。（取材自微博）
趙達和楊小夕領證。（取材自微博）

不僅官宣結婚低調，趙達的表演之路也是默默的努力。據網易報導，趙達出生在遼寧瀋陽一個普通家庭，初二進入遼寧藝校，憑藉過人的天賦和努力，被保送進入上海戲劇學院98級表演系，和王陽、任重、張鐸成了同班同學。趙達是班裡公認的學霸，2001年畢業後先去了話劇中心打磨演技，但收入微薄，後來決定轉型影視劇的他曾經歷整整一年沒有工作機會等艱困，但這些磨難沒有擊垮他。

2016年電視劇「鬼吹燈之精絕古城」開播，趙達增重40斤，把「王胖子」王凱旋演得活靈活現，從此他開啟了自己的黃金配角之路，他是「大江大河」系列裡的尋建祥，仗義熱血跟著主角闖蕩改革浪潮；他是「狂飆」裡的過山峰，演技爆發力讓觀眾不寒而慄；他是「生萬物」裡的寧可金，沉穩可靠；還有今年大火的「你好1983」裡的「暖心舅舅」劉勇，圈粉無數。

出道25年，趙達感情生活最被外界熟知的一段是與實力派女星殷桃的戀情，但始終籠罩在「女強男弱」輿論陰影下，兩人最終在2021年分手。2025年，楊小夕出現在他的生活裡，她是四川某文化傳播有限公司創始人，真實姓名楊文文，社交帳號內容也很簡單，和趙達一樣生活低調。

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