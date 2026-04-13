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髮量判若兩人？楊冪長髮「垂至肚臍眼」衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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楊冪如今的髮量。（取材自微博）
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

女星楊冪憑藉一頭垂至肚臍眼位置的烏黑長髮，再度霸榜了熱搜。網友發現，楊冪的一頭長髮。髮量豐盈如瀑布，柔順光澤感十足，自然垂落已接近肚臍眼，與1年前的稀疏髮量判若兩人，評論區直接炸鍋，全是網友排著隊的驚嘆和羨慕，紛紛封她為「內娛長髮天花板」，有人調侃「這頭髮是吃了生長劑嗎？」。不過據之前的報導，楊冪確曾承認自己使用生髮水。

據南方娛樂網報導，近日，「楊冪的頭髮快長到肚臍眼了」話題衝上了微博熱搜，從近期各種在近期的公開活動與路人路透中，39歲楊冪的長髮造型格外吸睛。

一頭烏黑亮麗的秀髮如瀑布般傾瀉而下，髮絲柔順有光澤，髮量豐盈且蓬鬆，完全沒有貼頭皮的尷尬，即便長度快及肚臍，依舊保持著清爽飄逸的狀態，絲毫不見厚重感。搭配簡約大氣的日常穿搭或是精緻優雅的活動禮服，這頭長髮都完美襯托出她的氣質，既凸顯出修長的身形比例，又營造出清冷又慵懶的氛圍感，妥妥的內娛長髮顏值天花板。

這頭超長黑髮讓網友們驚嘆不已，話題評論區瞬間被刷屏，不少網友直言「這髮量也太讓人羨慕了」，「長髮及肚臍還能這麼蓬鬆，妥妥的髮量王者」，「人類髮量極限」，「別人留長髮容易毛躁乾枯，楊冪的頭髮卻始終狀態絕佳，顏值和髮質雙在線」，「楊冪完美駕馭了這款極致溫柔的長髮，不管是懟臉特寫還是全身鏡頭，都美得無可挑剔」，甚至調侃「這頭髮是吃了生長劑嗎？」，「生髮液效果驚人」。

楊冪拍「三生三世十里桃花」時的髮量。（取材自微博）
楊冪拍「三生三世十里桃花」時的髮量。（取材自微博）

有網友挖出去年2月楊冪接受時裝雜誌訪問時，曾透露真的有用生髮水，並稱會先經歷瘋狂脫髮後再長出健康新髮，效果很好。去年4月楊冪凌晨素顏現身機場，被拍到髮際線後移嚴重，頭髮也比較稀疏，頭頂髮縫十分明顯，當時傳出楊冪曾因過度減肥、拍古裝劇常戴頭套等因素掉髮。她還曾發文自嘲：「如果你們批評我，我就植髮」。

不過，從波浪捲到黑長直，從髮夾到如今垂至肚臍的「髮量王者」，楊冪再次證明，在變美這件事上，她永遠能讓人看到她獨有的女神魅力。

楊冪如今的髮量。（取材自微博）
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

微博 楊冪

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