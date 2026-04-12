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「邵氏五虎將」再殞一人 鄭雷辭世享壽82歲「神鵰俠侶」裘千仞成絕響

記者陳穎／即時報導
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香港資深演員鄭雷驚傳過世，享壽82歲。（取材自微博）
香港資深演員鄭雷驚傳過世，享壽82歲。（取材自微博）

香港演藝圈再傳噩耗，資深演員鄭雷（原名鄭鴻榮）已於3月25日辭世，享壽82歲。家屬近日證實消息，並透露他走得安詳。鄭雷活躍影視圈數十年，曾演出多部經典武俠作品，是不少觀眾心中難以取代的熟面孔，如今辭世也讓人不勝感慨。

根據港媒「香港01」報導，家屬已於12日在香港殯儀館設靈，並預定於13日進行辭靈儀式後火化。回顧他的演藝生涯，鄭雷早年從健美選手起家，因體格健壯、動作俐落，被名導張徹相中進入影壇，並與王羽、羅烈、張翼及解元並列「邵氏五虎將」，在武俠電影盛行年代佔有一席之地。之後他轉往電視圈發展，在不同電視台累積作品，逐步奠定實力派演員形象。

進入TVB後，鄭雷多半以配角身份活躍，卻屢屢留下深刻印象。其中在古天樂主演的「神鵰俠侶」中，他詮釋的「裘千仞」性格陰鬱、層次豐富，演技備受肯定；此外，他也參與「笑傲江湖」、「天龍八部」等經典武俠劇演出，陪伴無數觀眾成長。

淡出螢光幕後，鄭雷近年行事低調，鮮少公開露面，兩年前甚至曾被誤傳死訊。如今消息證實，讓不少影迷感到惋惜。據悉，其靈堂佈置簡樸，現場擺放年輕時的健美照片供親友追思，後事由家人低調處理。

王羽 香港

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