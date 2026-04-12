新曲遭外洩「真是服了」張靚穎連5問 斥混音師侵權

張靚穎發文譴責合作的混音師將自己未發行的歌曲外洩。(取材自微博)

女歌手張靚穎突然發文譴責合作的混音師將自己未發行的歌曲外洩，怒斥侵權，性質惡劣，「我真是服了，2026了還能遇到這種人？」話題隨即衝上熱搜，大批網友和歌迷讚她「罵得好」，也有網友質疑她是蹭近日女歌手單依純因未獲授權演唱「李白」被創作人李榮浩開撕事件熱度炒作。

新民晚報報導，張靚穎工作室在微博 發布嚴正聲明「五問」，開頭就嚴辭質問，「你知道你在歌手及版權公司未允許情況下，把未發行的作品版本發到公共平台上是侵權及違法的嗎？你知道發行每一個版本的作品都是要另行清理版權才可以使用的嗎？你知道作品不同版本除了要花時間錄製剪輯混音，還需要等待一個合適的時機給作品一個最大的可能性嗎？何況這都還未完成」。

「你知道你一條短視頻給音樂行業帶來了怎樣的不良風氣嗎？作為行業從業者這麼不尊重同行的心血，以後要是所有未發行的歌曲版本都可以被幕後工作人員隨意上傳到網路，誰敢找你做後期？」她並說「我真是服了，2026了還能遇到這種人？好好的心情瞬間無語」。

「張靚穎怒斥工作人員洩露未發行作品」話題隨即登上微博熱搜網友紛紛支持維權，張靚穎在評論區稱：我是真的想不通，什麼腦迴路能幹出這樣的事情？

網友大都支持張靚穎維權，也有網友質疑「什麼人洩漏的，為啥不說？自導自演的吧」；還有網友聯想到此前單依純被維權事件，調侃「哦哦，單純問李白同意了嗎」，「自我炒作，趁李榮浩與單純的授權事件還有餘溫，趕緊炒一波」，有歌迷則幫留言澄清「張靚穎只是維權自己的作品，無關任何無關緊要的其他人，別煽風點火」。