42歲文章再就業 上海餐館裡笑臉端盤子 網：判若兩人

文章開餐館，遞菜單時微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，全程笑臉相迎。(視頻截圖)

42歲的演員文章開餐館了，清明假期時，他的大女兒文君竹在微博 曬照，還特意帶上了吃飯的地址「八號院兒」，被猜是為了父親新開的餐館宣傳。文章開的餐館是陝西風味的，他沒搞宣傳，自己穿個工服，在店裡端盤倒水、迎客點餐。「文章開餐館了」傳開後，「八號院兒」堆滿了顧客。

文章開的店選在上海靜安區，主打陝西家常小吃，油潑麵、涼皮、肉夾饃，還有攪團、葫蘆雞這些特色菜，人均30到50塊人民幣，(約4到7美元）；裝修沒有網紅店的花裡胡哨，全是青磚、木質桌椅，明廚亮灶的設計，站在外面就能看見後廚師傅做麵、潑油。

據報導，網友拍到文章在店裡穿黑色工服，遞菜單的時候微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，有人要合影，他也來者不拒，全程笑臉相迎，一點明星的架子都沒有。文章早年在片場動輒發脾氣，還有過「油潑麵罷演」、「採訪甩話筒」的狂傲操作，與現在躬身端盤簡直判若兩人。

開店這事，家人也支持。有網友發現，文章左手戴著婚戒，有人猜測他是不是再婚了。

報導指出，2014年的出軌事件後，文章的影視資源就斷了。以前是頂流影帝，演「雪豹」、「失戀33天」時火得一塌糊塗，出軌事件後再沒有人找他拍戲，近年主要靠話劇演出和實業投資維持事業與收入，開餐館成為他轉型的重要嘗試。