我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

42歲文章再就業 上海餐館裡笑臉端盤子 網：判若兩人

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
文章開餐館，遞菜單時微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，全程笑臉相迎。(視頻截圖)
文章開餐館，遞菜單時微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，全程笑臉相迎。(視頻截圖)

42歲的演員文章開餐館了，清明假期時，他的大女兒文君竹在微博曬照，還特意帶上了吃飯的地址「八號院兒」，被猜是為了父親新開的餐館宣傳。文章開的餐館是陝西風味的，他沒搞宣傳，自己穿個工服，在店裡端盤倒水、迎客點餐。「文章開餐館了」傳開後，「八號院兒」堆滿了顧客。

文章開的店選在上海靜安區，主打陝西家常小吃，油潑麵、涼皮、肉夾饃，還有攪團、葫蘆雞這些特色菜，人均30到50塊人民幣，(約4到7美元）；裝修沒有網紅店的花裡胡哨，全是青磚、木質桌椅，明廚亮灶的設計，站在外面就能看見後廚師傅做麵、潑油。

據報導，網友拍到文章在店裡穿黑色工服，遞菜單的時候微微躬身，跟顧客說話也輕聲細語，有人要合影，他也來者不拒，全程笑臉相迎，一點明星的架子都沒有。文章早年在片場動輒發脾氣，還有過「油潑麵罷演」、「採訪甩話筒」的狂傲操作，與現在躬身端盤簡直判若兩人。

開店這事，家人也支持。有網友發現，文章左手戴著婚戒，有人猜測他是不是再婚了。

報導指出，2014年的出軌事件後，文章的影視資源就斷了。以前是頂流影帝，演「雪豹」、「失戀33天」時火得一塌糊塗，出軌事件後再沒有人找他拍戲，近年主要靠話劇演出和實業投資維持事業與收入，開餐館成為他轉型的重要嘗試。

文章開的餐館「八號院兒」是陝西風味。（視頻截圖）
文章開的餐館「八號院兒」是陝西風味。（視頻截圖）

微博

上一則

不只1人…假唱被抓包 「浪姐對口型」衝熱搜

下一則

新曲遭外洩「真是服了」張靚穎連5問 斥混音師侵權

延伸閱讀

42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂

42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂
「中國人善良刻骨裡」74歲英國奶奶中國獨旅 網友接力導遊

「中國人善良刻骨裡」74歲英國奶奶中國獨旅 網友接力導遊
江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局

江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局
上海00後國企食堂點心師拍視頻走紅 稱「像明星一樣」

上海00後國企食堂點心師拍視頻走紅 稱「像明星一樣」

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
徐冬冬有「第一美胸」封號。圖／摘自微博

「中國第一美胸」遭傳豪門婆媳不和 親揭家世差距

2026-04-05 11:36

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃