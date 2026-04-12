「浪姐7」首位淘汰者 趙子琪受辱氣哭：不會再來了

趙子琪(右)在隊內三選一投票中，以304票墊底出局，以3票之差敗給同隊的張慧雯。(取材自紅星新聞)

大陸選秀節目「乘風破浪的姐姐」第七季（浪姐7）開播後話題不斷，10日第一次公演舞台又上了熱搜，女星趙子琪苦練三年舞蹈、推掉戲約，且被觀眾認為是少數全開麥真唱的小組，卻因賽制規則，趙子琪成了這一季首位慘遭淘汰的藝人。事後她在社群崩潰說，自己遭淘汰後直接被帶離現場，連包包都無法取回，讓她有「直接掃地出門」的侮辱感，她心寒到淚灑直播間說：「我一點都不難過，不會再來」。

搜狐報導，趙子琪所在的孫怡團以845票總分擊敗了闞清子團的822票，依常理勝者團應全員晉級，然而「浪姐7」採用了「雙軌淘汰賽制」，因隊長孫怡在1v1對決以423票輸給闞清子468票，觸發了「敗隊內部淘汰」規則。最終在隊內三選一投票 中，趙子琪以304票墊底出局，以3票之差敗給同隊的張慧雯。孫怡當場大哭，抱著趙子琪不停道歉：「姐，你今天唱得特別好，是我拖累了全隊。」

被淘汰當晚，趙子琪開啟直播泣訴，為參加「浪姐7」，她推掉尹濤導演的古裝戲邀約，還準備了整整三年的舞蹈訓練，每天舉著2公斤啞鈴練舞，負重唱跳15遍，膝蓋上滿是瘀青。然而一公舞台她分到的卻是純vocal曲目，苦練多年的舞技無用武之地。

她提起被淘汰後的遭遇，「我有一個包在姐姐候場的區域，他們不讓我進去拿。這時候我+感受到被侮辱了一下」，行李全靠工作人員轉交。趙子琪後來發了一條微博：「我一點都不難過！不會再來！」讓不少粉絲為她抱不平，直呼心疼。

據現場觀眾和網路反饋，趙子琪團隊是全場少數被證實全開麥真唱的小組。而對手闞清子團的「詠春」舞台，卻被質疑墊音或對口型。這種「真唱的人被淘汰，疑似假唱的隊伍晉級」的荒誕結果，讓許多觀眾無法接受。

對於被節目組阻止進房間拿包，趙子琪稱，後來才知道這是節目組慣例，「我是第一次參加，又是第一個被淘汰，沒有經驗」，「完全理解節目組的與安排」。

趙子琪為了「浪姐7」，推掉戲約、苦練三年舞蹈，卻成了首位慘遭淘汰的藝人。(取材自微博)