77歲潘迎紫狀態逆天 罕見同框73歲趙雅芝 「兩人都是少女」

潘迎紫(左)和趙雅芝都保養有術，看不出實際年齡。(取材自微博)

現年77歲的「娃娃」潘迎紫，當年憑「神鵰俠侶」、「一代女皇」、「浴火鳳凰」等經典作品紅遍華語圈，近年則過著半退休 生活，較少公開露面。近日她驚喜現身公開活動，與73歲趙雅芝同框合體，瞬間掀起一波「回憶殺」，兩人都像少女的模樣更讓全場驚嘆。

活動結束隔日返程時，她身穿粉色衛衣搭配修身牛仔褲，親切向粉絲揮手致意，甚至現場興起大跳「開合跳」，活力十足，完全看不實際年齡。外界向來稱潘迎紫為「凍齡女神」，她也曾分享保養與維持體態的秘訣，透露自己自70年代起就保持運動習慣，每周固定運動至少三次，同時注重飲食，多以蔬果為主。她曾直言：「要漂亮，就是要保持開朗，生活要健康，不要夜夜笙歌，也不要通宵打麻將。」長年自律的生活方式，也被認為是她維持狀態的關鍵。

潘迎紫60年代從香港邵氏電影出道，80年代轉往台灣發展後，成為一代電視劇女神。雖然事業風光，但感情路相對坎坷。她於1971年與已故TVB演員陳鴻烈結婚，當年婚禮相當盛大，據傳婚紗鑲有數十顆珍珠，價值不菲。不過這段婚姻最終在9年後畫下句點。潘迎紫曾表示兩人於1980年離婚，原因涉及第三者介入；但陳鴻烈生前則否認婚內出軌，表示相關關係發生在婚前與婚後。