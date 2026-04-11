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「危險關係」角色病態 吳慷仁曾猶豫 想起李安的話才接演

娛樂新聞組／綜合報導
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吳慷仁（右)2024年曾貼出與導演李安的自拍合照。（取材自臉書）
吳慷仁（右)2024年曾貼出與導演李安的自拍合照。（取材自臉書）

吳慷仁首部中國戲劇「危險關係」與實力派女星孫儷合作，然叫好不叫座，雖然收視失靈，但吳慷仁在片中飾演精神科醫生「羅梁」，以極致病態心理與情感操控（PUA）特質，讓觀眾看得背脊發涼，影帝級演技征服不少網友。吳慷仁日前接受專訪時坦言，當初接到這個角色時一度猶豫，最終讓他點頭接下的核心動力，竟是國際名導李安在金馬獎後台的一句深刻叮嚀。

噓新聞報導，2023年，吳慷仁憑藉「富都青年」奪得金馬影帝，李安在後台與他進行了一場轉折性的對話。李安當時對他說：「演員每一秒鐘都是新的生命，你要破壞這個新的生命」，更語重心長地強調「寧願犯錯，也不要演那種Boring的戲」。這番話被吳慷仁視為職業信條，成為他拒絕「安全牌」表演、直面人性暗面的重要關鍵。

吳慷仁在「危險關係」中飾演「羅梁」一角。（截圖自微博）
吳慷仁在「危險關係」中飾演「羅梁」一角。（截圖自微博）

在「危險關係」中，吳慷仁將「羅梁」演繹成「笑著發瘋的溫柔刀」，表面溫文儒雅實則陰冷算計。他透露，劇中多場爆發戲甚至是他的即興創作，尤其是在得知父親死訊時那滴充滿複雜情緒的淚水，以及憤而摔瓶的失控，都完美實踐了李安所說的「破壞生命」。吳慷仁自嘲，有時看著螢幕中的自己也會感到害怕，甚至厭惡角色撒謊時的自然神態，直言：「看自己表演時會質問，為什麼說謊能如此自然？」除了精湛演技，吳慷仁也藉由角色向大眾喊話，指出「情緒勒索也是一種PUA」，呼籲大家在現實生活中若遇到情感操控，一定要勇敢說不，多愛自己一點。

隨著戲劇熱播，影評人盛讚他打破了傳統反派框架。談及未來計畫，吳慷仁也展現出對好演技的渴望，點名想與朱一龍、王傳君、蔣奇明等實力派合作，更對易烊千璽在「小小的我」中「豁出去」的表現讚不絕口。

孫儷 吳慷仁 李安

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