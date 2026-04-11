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劉愷威爆分手小8歲女星 當年與楊冪婚姻又衝上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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劉愷威、楊冪離婚後感情各自精采。(取材自微博)
劉愷威、楊冪離婚後感情各自精采。(取材自微博)

51歲港星劉愷威與中國女星楊冪離婚後，兩人感情生活各自精采。劉愷威2022年認愛小8歲女星李曉峰，近日傳出情變，李曉峰被發現刪除過往多張親密合照，兩人也久未同框，種種跡象引發外界揣測已低調分手。

與此同時，近日一則關於「楊冪鼓足了多大失望去結束這段婚姻」的詞條登上微博熱搜，讓劉愷威與楊冪的昔日婚姻再次成為大眾焦點。自離婚與單飛後，劉愷威的演藝事業陷入停滯；而楊冪則在近期接連拿下代言，更大方回應舊情，兩人如今的發展與境遇形成強烈對比。

劉愷威與李曉峰2022年大方認愛，當時父親劉丹對女方讚譽有加，甚至支持兒子再婚。然而，劉丹日前出席活動時態度卻出現180度轉變，被問及兒子的感情狀況時，竟直言沒見過面，更稱不知道兒子是否有女朋友。加上李曉峰近期已刪除社交平台上大部分的放閃動態，兩人亦許久未有同框，種種跡象讓外界不禁揣測這段兩年情已畫下句點。

隨著4月7日「楊冪鼓足了多大失望去結束這段婚姻」的相關詞條登上熱搜，劉愷威與楊冪的陳年舊情再度被翻出。網民回顧2017年劉愷威受訪時，曾將全年無休、兼顧演戲與老闆身分的楊冪形容為「保母」。這番言論從丈夫口中說出，在當時便引發不少爭議。如今大眾再度審視這段婚姻，認為兩人從一開始對事業與家庭的優先級安排就不在同一個頻道上，價值觀的巨大差異或許正是婚姻走向盡頭的導火線。

劉愷威自2018年離婚並於2019年與嘉行傳媒合約期滿後選擇單飛，本想靠自己重新啟航。然而，離開昔日的資源後，他的演藝事業似乎陷入了停滯期，主流影視項目大幅減少。為了維持熱度，他曾轉戰綜藝節目「披荊斬棘的哥哥第二季」，最終卻在第四輪公演遭到淘汰。近期他更被發現承接縣城的商演，台下觀眾反應冷淡，昔日一線男星的風光與光環似乎已大不如前。

劉愷威與李曉峰（圖）2022年大方認愛。（取材自微博）
劉愷威與李曉峰（圖）2022年大方認愛。（取材自微博）

微博 楊冪

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