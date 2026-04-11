「逐玉」領銜… 這10部神劇被讚：一看就停不下來

十部劇被觀眾評為「一看就停不下來」。左為「逐玉」、右為「驕陽似我」。（取材自豆瓣）

近期中國戲劇討論度持續升溫，不少作品因節奏緊湊與角色魅力強烈，被觀眾評為「一看就停不下來」。根據「搜狐」報導，網友點名追劇黏著度極高的作品包括「逐玉」、「驕陽似我」、「折腰」、「親愛的，熱愛的」、「永夜星河」、「雁回時」、「法醫秦明」、「一閃一閃亮星星」、「錦衣之下」以及「膽小鬼」。這些劇集涵蓋古裝、甜寵與懸疑等類型，呈現多元追劇趨勢。

其中，「逐玉」被視為近期帶動熱度的代表作品。該劇以身分隱瞞與假婚設定切入，開篇節奏迅速，成功吸引觀眾注意。再加上張凌赫 與田曦薇的互動自然，被不少觀眾認為CP感強烈，使整體觀劇體驗更具吸引力，也成為帶動連續追劇的重要關鍵。

在愛情題材方面，「驕陽似我」、「折腰」、「親愛的，熱愛的」與「永夜星河」等作品同樣受到關注。這類劇集多透過情感拉扯與人物關係設計，提升劇情張力。例如「折腰」的先婚後愛設定加快情感推進，「驕陽似我」則透過三角關係製造戲劇衝突，而「親愛的，熱愛的」與「永夜星河」則以高甜與輕鬆節奏吸引觀眾，形成不同層次的追劇動力。

另一方面，「雁回時」、「法醫秦明」、「一閃一閃亮星星」與「錦衣之下」則以劇情推進與敘事節奏見長。「雁回時」透過復仇主線快速建立故事張力，「法醫秦明」則憑藉案件結構與角色組合累積口碑，「一閃一閃亮星星」以穿越與懸疑交錯提升吸引力，「錦衣之下」則透過探案與情感並行，增加觀看層次。

值得注意的是，「膽小鬼」雖然缺乏高流量演員，但憑藉原著基礎與敘事表現，被不少觀眾視為「隱藏神劇」。劇情講述少女命案跨越十年的連環謎團，牽出五名少年的黑暗青春與人性祕密，氛圍陰鬱卻細膩，該劇在氛圍營造與人物刻畫上具有優勢，並透過懸疑與人性議題提升整體深度，使其在眾多作品中脫穎而出。

整體而言，這類「一集入坑」的劇集多具備開篇節奏快、角色設定鮮明與情節推進明確等特點。在觀眾選擇多元的情況下，能否在初期抓住注意力，成為影響追劇意願的重要因素。同時，從熱門作品與口碑黑馬並存的現象來看，內容品質與敘事能力逐漸取代單純話題，成為影劇市場的核心競爭關鍵。