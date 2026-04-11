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「浪姐」一公假唱被抓包 網友點名曾沛慈、范瑋琪少數真唱

記者梅衍儂／即時報導
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「浪姐7」一公演出許多組都被質疑假唱。(取材自微博)
「浪姐7」一公演出許多組都被質疑假唱。(取材自微博)

實境節目「乘風2026」（又名浪姐7）第一次公演9日登場，今年賽制改為全直播，從初舞台到每一次公演都是live播出，主打的就是零修音、真實上陣。沒想到一公播出，好幾組都次假唱，口型根本都對不上，引發網友眾怒，還有人為了看直播花錢加入芒果TV會員，怒罵根本是騙錢。

第一次公演分為上下部分，昨直播有四組先上陣，沒想到第一組闞清子的「詠春」舞台就對嘴，隊員溫崢嶸嘴型完全對不上，唱完後還自嘲唱得不好聽，張藝上口型也好幾度對不上音樂；曾沛慈組的「一半一半」舞台，被質疑除了曾沛慈，其他隊員都沒開麥克風。

孫怡組的「此刻最好的都在身邊」和范瑋琪組的「城北的花」反而是最多網友認為有開麥，因為呼吸聲、顫音都明顯，兩組表現也算穩；張月組的「霍元甲」也被懷疑根本假唱。而直播畫面下方的Logo，也從初舞台的「全開麥」改為「Live」，似乎在暗示有假唱成分。

不少網友憤憤不平，而「浪姐對口型」也衝上微博熱搜關鍵字，網友嘲諷如果是對嘴，那還不如錄影播出，這樣不想看的地方還可以快轉。

浪姐初舞台和一公的logo被發現改了。(取材自微博)
浪姐初舞台和一公的logo被發現改了。(取材自微博)

范瑋琪

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