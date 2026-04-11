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SBTI人格測試爆火 黃曉明測出「送錢者」 自嘲：是我本人

娛樂新聞組／即時報導
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有網友貼上了黃曉明財神爺的哏圖，搞笑呼籲「黃老闆也送點錢給我可以嘛」。（取材自微...
有網友貼上了黃曉明財神爺的哏圖，搞笑呼籲「黃老闆也送點錢給我可以嘛」。（取材自微博）

「SBTI」人格測試近期爆火，不少明星也在社交媒體曬出測試結果。男星黃曉明4月10日在微博曬出一張「SBTI」人格測試截圖，結果顯示，他屬於ATM-er（送錢者），他大方認領並幽默配文：「是我本人」。話題隨即衝上了微博熱搜，截至4月11日中午已有超過6700萬閱讀量，不少網友笑翻了，還做了個黃曉明財神爺的哏圖，接力留言：「誰不想有個黃老闆呢」、「哥咋沒送到我這」、「送點給我可以嘛」。

據紫牛新聞報導，最近，SBTI測試突然刷屏，沒理論、沒依據，題目全是無厘頭，硬是把全網都卷了進來，話題量破億，測試4月9號上線後，網站迅速湧入大量用戶，服務器幾度被擠崩。這款號稱「MBTI已經過時」的玩梗版測試，以經典的十六型人格為框架，儘管作者此前曾聲明「自己極不專業，可能完全不準」，「初衷只是為了勸朋友戒酒」，這絲毫沒有減弱SBTI的破圈熱度，不光普通人玩得不亦樂乎，不少明星也跟著下場湊熱鬧。

中國男星黃曉明。 （取材自黃曉明微博）
中國男星黃曉明。 （取材自黃曉明微博）

4月10日，黃曉明在微博分享近期爆火的SBTI的惡搞人格測試結果，測出自己是 「送錢者（ATM-er）」 人格，並配文 「是我本人 （微笑）」。此次測試中，黃曉明的 「送錢者」 人格匹配度達73%，精準命中9/15個維度。

由於黃曉明在圈內向來以熱心仗義著稱，曾多次在公開場合為他人提供幫助，此次測試結果也與其一貫的公眾形象形成呼應，成為網友熱議的趣味話題。

據測試解讀，該人格並非字面意義上的 「花錢大方」，而是指習慣性為他人付出時間、精力與耐心，主動承接身邊人的焦慮與麻煩，像一台 「人形ATM機」，永遠在 「支付」，習慣用 「沒事，有我」 為他人兜底，被網友調侃精準戳中黃曉明 「熱心老好人」 的公眾印象。

黃曉明曬出自己的「SBTI」人格測試截圖，顯示他屬於ATM-er（送錢者），他大...
黃曉明曬出自己的「SBTI」人格測試截圖，顯示他屬於ATM-er（送錢者），他大方認領並幽默配文：「是我本人」。（取材自微博）

不少明星也在社交媒體紛紛曬出測試結果。4月10日凌晨，藍盈瑩分享自己的SBTI人格測試結果，結果顯示為行者GOGO。該人格大腦構造與常人有根本性不同，人生信條簡單到令人髮指。對他們來說，世界上只有兩種狀態：已完成，和即將被我完成。

4月10日，蘇醒也曬出自己SBTI人格測試的結果——貧窮者。據了解，「西安前三」是關於蘇醒的一個網路熱梗，因為他在綜藝節目中的自我調侃與幽默回應，主要指向其富有人設。蘇醒並發文：「都散了吧，肯定不準， 這是全互聯網第一個這麼說我的」，在線吐槽這結果也太扎心。

微博 黃曉明

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