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「危險關係」收視差… 孫儷：團隊曾勸別接這部戲

記者趙大智／綜合報導
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孫儷(右)搭吳慷仁主演的「危險關係」收視不如預期。（取材自微博）
孫儷(右)搭吳慷仁主演的「危險關係」收視不如預期。（取材自微博）

「收視女王」孫儷吳慷仁主演的「危險關係」收視不如預期，熱度和播放量數字也難看，甚至連品牌廣告也只有6個，被指商業價值低落，有人認為因吳慷仁「立場」爭議，劇集採零宣傳空降，孫吳未合體宣傳，話題熱度不足。孫儷則罕見發長文，提到「起初團隊都反對我接這個戲」。

孫儷向來是收視保證，這回劇情包括各種PUA，有一種說法指出是觀眾「不忍看孫儷受苦」，而這點連孫儷本人也說：「聽我的小夥伴說，很多人不敢看『危險關係』是因為不想看到我在戲裡受苦，不知道為什麼我聽後特別感動，有那麼多愛我的觀眾，感謝觀眾。」

「危險關係」裡，吳慷仁原音上陣，雖未刻意捲舌，聽得出有刻意調整，但偶爾仍有些台灣腔流出。不少人覺得他跟孫儷缺乏CP感。不過孫儷的長文中並未特別提到吳慷仁3個字，反而一大段感謝現實中老公鄧超，他心疼她拍攝時每天紅腫的眼睛，「我很慶幸有他在身邊，既是體貼的愛人，也是專業的同僚」。

孫儷承認對這部戲沒被更多人看到而惋惜，「但是我對這個結果其實是有心理準備的」，認為很多事不是演員能左右，她的工作已完成，「剩下的，就交給時光，交給觀眾，交給命運」。

孫儷 吳慷仁

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