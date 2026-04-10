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收視女王失靈 孫儷罕見長文：起初團隊反對我接此劇

記者趙大智／即時報導
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孫儷在被PUA的關係中覺醒。（圖／愛奇藝國際版提供）
孫儷在被PUA的關係中覺醒。（圖／愛奇藝國際版提供）

孫儷吳慷仁主演的「危險關係」收視持續下滑，熱度和播放量數字也不好看，甚至連品牌廣告也只有6個，被指商業價值低落，也有人認為因吳慷仁「立場」爭議，劇集採零宣傳空降，孫吳未合體宣傳，話題熱度不足。孫儷則罕見發長文，提到「起初團隊都反對我接這個戲」。

孫儷向來是收視女王，這回劇情包括各種PUA，有一種說法指出是觀眾「不忍看孫儷受苦」，而這點連孫儷本人也說：「聽我的小夥伴說，很多人不敢看『危險關係』是因為不想看到我在戲里受苦，不知道為什麼我聽後特別感動，有那麼多愛我的觀眾，感謝觀眾。」

「危險關係」裡，吳慷仁原音上陣，雖未刻意捲舌音，聽得出有刻意調整，但偶爾仍有些台灣腔流出，不少人覺得他跟孫儷缺乏CP感。不過孫儷的長文中並未特別提到吳慷仁3個字，反而一大段提及現實中老公鄧超，他心疼她拍攝時每天紅腫的眼睛，「我很慶幸有他在身邊，既是體貼的愛人，也是專業的同僚」。

孫儷承認對這部戲沒被更多人看到而惋惜，「但是我對這個結果其實是有心理準備的」，認為很多事不是演員能左右的，她的工作已完成，「剩下的，就交給時光，交給觀眾，交給命運」。

由於劇中不少女子遭PUA，孫儷9歲女兒小花正是初成長年齡，她常會想該如何保護女兒在成長路上不被傷害？最後她強調「危險關係」是想幫助更多人脫離苦海，不能只從收視率或點擊率來衡量，而是在一定程度上，也是作為自己幸運地被老天爺如此眷顧的回饋。

孫儷（左）劇中走向吳慷仁設下的圈套，兩人共組家庭。（圖／愛奇藝國際版提供）
孫儷（左）劇中走向吳慷仁設下的圈套，兩人共組家庭。（圖／愛奇藝國際版提供）

孫儷 鄧超 吳慷仁

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