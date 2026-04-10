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金子涵控被誘打針 不聽話就劇烈頭痛 秦嵐躺槍回應了

娛樂新聞組／綜合報導
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26歲女星金子涵突然剃光頭。（取材自小紅書）
26歲女星金子涵突然剃光頭。（取材自小紅書）

過去參加過大陸選秀節目「青春有你2」的金子涵，2025年4月宣布退出演藝圈，但其精神及健康狀況頻出問題。金子涵日前在直播中大爆，三年前因為皮膚問題被誘騙施打所謂的除痘針，臉部被注射了40~50針的不明物體，此後如果她不聽話，就會出現劇烈頭痛，甚至讓她哭求著對方停止，更曾經痛到三次自殘，還秀出手臂上自殘的痕跡。她強調這不是憂鬱症造成的，一切都是受到外力操控造成的。

噓！星聞報導，金子涵2025年8月曾曬出暴瘦剃成平頭的自拍照，眼神看起來空洞。2026年1月突然貼出封鎖蔡徐坤的截圖，並配上「大騙子」的歌詞與中指表情符號，引發演藝圈熱論。對此，蔡徐坤工作室當即澄清雙方僅有2020年節目錄製時的交集，並無私交。同年3月她又再發文表示，蔡徐坤事件是「受操控者誤導」所致，但並未透露幕後操控者身分。

金子涵日前更聲稱自己的手機及所有居家行動，都被全程監視，直指幕後操控者是蓄意要將她營造成精神失常的病人，家人也都認為她是精神異常，導致她孤立無援。

之後網友挖出金子涵所做的醫美，懷疑與之前秦嵐投資的醫美診所有關，同時也將之前她剃成平頭，後腦勺被發現有疤痕之事，懷疑與她嚴重頭痛有關。不過金子涵之後又再開直播否認是秦嵐，也解釋後腦勺的疤痕是多年前做植髮手術所留下的。

而秦嵐工作室則在微博發文回應，「互不相識，從未有過任何往來，請大家停止造謠、傳謠，切勿輕信不實信息。我司已經開始追究相關造謠誹謗者的法律責任。」

蔡徐坤

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