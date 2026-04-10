張凌赫帶貨力強 代言破20個 從高奢到國民品牌全線覆蓋

張凌赫在短時間內晉身頂流藝人。（取材自微博）

憑藉陸劇「逐玉」暴火的張凌赫不僅關注度大漲，商務價值也跟著水漲船高，從高奢到國民品牌全線覆蓋，共拿下超過20個代言，展現強大帶貨能力與超人氣。「逐玉」每集平均播放量超過7300萬，拍攝的雜誌銷售額高達1880萬元人民幣（約276萬美元），都成為張凌赫在短時間躍升頂流藝人的證明。

身高190公分的張凌赫堪稱「行走的雕塑」，他在今年湖南衛視跨年舞台上40秒的走秀火爆全網後，立刻成為時尚界寵兒。隨著「逐玉」的現象級討論，張凌赫的人氣更是直線上升，連帶點火了個人商業價值。近日，張凌赫再成為眼鏡品牌代言人，目前手握共20個代言，其中包括GUCCI 、寶格麗、PUMA、伊利低溫鮮奶等，可以說是從國際高奢精品到國民生活品牌無所不包，更涵蓋珠寶、美妝、運動潮流、家居個護、科技護膚等領域，全方位展現頂級男神硬實力。

品牌為什麼找上張凌赫？最主要還是看上他強大的帶貨能力。自媒體「Morketing」分析，在護膚品牌頤蓮與張凌赫續約官宣當天，他空降直播間帶動萬人互動，品牌霸榜抖音 十大榜單TOP1，三場新品直播總GMV突破4000萬；百麗國際同款鞋履多款售罄；全棉時代主推居家服系列迎來銷售高峰，電商 平台搜索量更明顯上漲。

即便一度遭遇「粉底液將軍」的輿論打擊，仍無損張凌赫的超人氣，連演員金靖都在直播中直言「明顯感覺到張淩赫太火了」。金靖說，現在她到後台找張凌赫，他的周圍永遠圍滿了工作人員和粉絲，想接近說劇話都難。連她刷短視頻，十個裡有八個都能刷到張凌赫，真正做到了「無所不在」。