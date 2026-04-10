父子變親密… 成龍72歲生日 房祖名陪遊廣東惠州

成龍與兒子房祖名在惠州旅遊，被拍下父子在樹下乘涼畫面。（取材自小紅書）

近日，香港 武打巨星成龍 72歲生日當天，被目擊與兒子房祖名一同現身廣東惠州旅遊，引發外界關注。不少網友看完都感慨，這對曾經疏遠的父子關係終於愈走愈近了。

據網友分享的照片及影片，成龍當天戴上眼鏡、身穿素色恤衫，在隨行人員陪同下漫步園區，期間不時駐足觀賞景色。房祖名亦全程陪同在側，兩人更被拍到在老樹下休息交談，成龍自然地搭著兒子肩膀，氣氛輕鬆溫馨，互動猶如一般出遊的父子。

有目擊者表示，當日並非刻意安排的生日慶祝活動，而是一般出遊時偶遇。從畫面可見，成龍步伐穩健、狀態良好，父子之間互動頻繁，與過往公開場合較少同框、互動拘謹的情況形成對比。

事實上，成龍過去因長期專注於拍攝工作，加上對房祖名期望甚高、管教嚴格，父子在溝通上曾出現障礙，關係一度疏離。雙方曾約定每年通電話一次，亦因成龍習慣性批評徹底中斷，父子陷入斷聯狀態。成龍亦曾公開承認父子關係出現問題，並於今年1月向兒子道歉，關係逐步修復。

此外，成龍生日當天，好友威爾史密斯（Will Smith）的兒子傑登史密斯（Jaden Smith）亦於社交平台發文祝賀，為其送上生日祝福。