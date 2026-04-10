我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

父子變親密… 成龍72歲生日 房祖名陪遊廣東惠州

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成龍與兒子房祖名在惠州旅遊，被拍下父子在樹下乘涼畫面。（取材自小紅書）
成龍與兒子房祖名在惠州旅遊，被拍下父子在樹下乘涼畫面。（取材自小紅書）

近日，香港武打巨星成龍72歲生日當天，被目擊與兒子房祖名一同現身廣東惠州旅遊，引發外界關注。不少網友看完都感慨，這對曾經疏遠的父子關係終於愈走愈近了。

據網友分享的照片及影片，成龍當天戴上眼鏡、身穿素色恤衫，在隨行人員陪同下漫步園區，期間不時駐足觀賞景色。房祖名亦全程陪同在側，兩人更被拍到在老樹下休息交談，成龍自然地搭著兒子肩膀，氣氛輕鬆溫馨，互動猶如一般出遊的父子。

有目擊者表示，當日並非刻意安排的生日慶祝活動，而是一般出遊時偶遇。從畫面可見，成龍步伐穩健、狀態良好，父子之間互動頻繁，與過往公開場合較少同框、互動拘謹的情況形成對比。

事實上，成龍過去因長期專注於拍攝工作，加上對房祖名期望甚高、管教嚴格，父子在溝通上曾出現障礙，關係一度疏離。雙方曾約定每年通電話一次，亦因成龍習慣性批評徹底中斷，父子陷入斷聯狀態。成龍亦曾公開承認父子關係出現問題，並於今年1月向兒子道歉，關係逐步修復。

此外，成龍生日當天，好友威爾史密斯（Will Smith）的兒子傑登史密斯（Jaden Smith）亦於社交平台發文祝賀，為其送上生日祝福。

成龍被拍到與兒子房祖名在惠州旅遊。（取材自小紅書）
成龍被拍到與兒子房祖名在惠州旅遊。（取材自小紅書）

香港 成龍

上一則

「Prada惡魔2」梅姨首爾合體安海瑟薇 親吐較想演艾蜜莉

下一則

坎影揭入圍名單 綾瀨遙、松隆子爭后 華語片掛零

延伸閱讀

侯佩岑1家4口雪梨同框被偶遇 11歲兒暴風抽高掀議

侯佩岑1家4口雪梨同框被偶遇 11歲兒暴風抽高掀議
向太親揭豪門婆媳內幕 曾多次「拆散」向佐感情

向太親揭豪門婆媳內幕 曾多次「拆散」向佐感情
喬任梁猝逝10年 父母悔恨太晚發現：錯過兒求救訊號

喬任梁猝逝10年 父母悔恨太晚發現：錯過兒求救訊號
喬任梁猝逝10年細節曝光 失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

喬任梁猝逝10年細節曝光 失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
《逐玉》中的武安侯（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的項羽（下圖）。(取材自微博)

對比粉底液將軍 何潤東「滄桑霸王」翻紅 獲邀亮相蘇超

2026-04-03 14:36

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...